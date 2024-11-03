警東九龍打擊違例駕駛包括醉駕　5男被捕　涉案車輛有Tesla和Benz

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊前日（1日）至今日（3日）在區內展開打擊「酒後駕駛」及相關違例駕駛事項行動，總共拘捕5名本地男司機，並向8名本地男司機發出口頭警告。



涉事私家車包括Tesla、奧迪（Audi）和平治（Benz）。（警方提供）

涉事私家車包括Tesla、奧迪（Audi）和平治（Benz）。（警方提供）

警員前日（1日）在鯉魚門道近崇信街附近發現兩輛私家車搖擺不定，懷疑司機酒後駕駛，於是上前截查，經初步調查，兩名分別為46歲姓吳及55歲姓王本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。

涉事私家車包括Tesla、奧迪（Audi）和平治（Benz）。（警方提供）

涉事私家車包括Tesla、奧迪（Audi）和平治（Benz）。（警方提供）

到了昨日（2日），警員在偉發道截查一輛形迹可疑的電單車，經初步調查後，59歲姓吳本地男司機涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛未獲發牌照的車輛」被捕。

去到今日（3日），警在黃大仙太子道東截查一輛形迹可疑的車輛，經初步調查後，39歲姓楊本地男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。警員同日巡經彩虹道附近時，拘捕41歲姓潘本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」。

警員在偉發道截查一輛形迹可疑的電單車，經初步調查後，59歲姓吳本地男司機涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛末有有效車輛」被捕。（警方提供）

所有被捕人已獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。根據警方提供圖片，涉事私家車包括Tesla、奧迪（Audi）和平治（Benz）。

警方重申，「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，兩項罪行一經定罪，各可處罰款1萬港元及監禁12個月。酒後駕駛、超速及危險駕駛均屬嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，駕駛人士切勿以身試法。