柴灣停泊路邊平治私家車起火　消防救熄　調查後疑屬縱火

柴灣發生汽車起火事件。凌晨2時許，消防接獲多個火警報告，指一輛停泊在連城道邊的私家車著火。消防趕至將火救熄，事件中無人受傷。



就現場所見，起火私家車為一輛平治，其車籠嚴重焚毀。消防經初步調查，得悉私家車車窗被人打爛；同時尋獲一些助燃劑，及在附近發現一些燒過的布等，相信火警起因有可疑，交由警方列作「縱火」跟進。

消防正調查涉事車輛起火原因。(李家傑攝)

就現場所見，涉事車輛旁邊有一個膠桶，招紙上寫上「車用尿素」字眼。車用尿素本身並非易燃液體，但暫未知道桶內盛載的，是否確為車用尿素。

據了解，車主約2至3小時前將車泊在上址，並前往環翠道一間酒吧消遣。當返回取車時發現座駕起火，當時已有途人代為報案。車主表示，並非經常泊在上址；而在酒吧時亦無與人結怨，對於座駕被縱火原因感到困惑。

消防在車輛旁邊檢獲寫有「車用尿素」的膠桶。(李家傑攝)

一輛平治在連城道起火，消防認為火警起因有可疑，並在場尋獲懷疑助燃劑。(李家傑攝)

一輛平治在連城道起火，消防認為火警起因有可疑，並在場尋獲懷疑助燃劑。(李家傑攝)

一輛平治在連城道起火，消防認為火警起因有可疑，並在場尋獲懷疑助燃劑。(李家傑攝)

一輛平治在連城道起火，消防認為火警起因有可疑，並在場尋獲懷疑助燃劑。(李家傑攝)

一輛平治在連城道起火，消防認為火警起因有可疑，並在場尋獲懷疑助燃劑。(李家傑攝)

一輛平治在連城道起火，消防認為火警起因有可疑，並在場尋獲懷疑助燃劑。(李家傑攝)

一輛平治在連城道起火，消防認為火警起因有可疑，並在場尋獲懷疑助燃劑。(李家傑攝)

一輛平治在連城道起火，消防認為火警起因有可疑，並在場尋獲懷疑助燃劑。(李家傑攝)

一輛平治在連城道起火，消防認為火警起因有可疑，並在場尋獲懷疑助燃劑。警方向車主了解事件。(李家傑攝)