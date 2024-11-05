39歲收款男收長者$6萬「保釋金」 認洗黑錢罪 被加刑囚29個月
一名長者去年收到陌生人來電，指其家人涉及刑事案需繳付10萬元保釋金，長者不虞有詐交出6萬元，事後發現被騙及報警。豈料騙徒食髓知味再次致電，約長者交收保釋金，警方拘捕一名39歲收款男子，並控告他企圖洗黑錢罪。男子今日（5日）在區域法院認罪，因控方向法庭申請加刑以增阻嚇力，男子最終被判監兩年五個月。
屯門警區刑事調查隊第四隊主管郭文煒高級督察表示，案件發生於2023年7月4日。不法份子利用長者對家人的關心，致電一名年長受害人，訛稱其家人因刑事案件被警方拘捕，要求受害人繳付10萬元保釋金。受害人信以為真，情急之下取出家中及銀行的現金，並按照騙徒指示到寓所附近將6萬港元交予一名不知名男子。受害人隨後聯絡家人確認他並無被捕，始知受騙，於是報案。報案後，受害人再次收到不法分子來電，要求受害人再交出12萬元保釋金。受害人馬上通知警方，警方其後於2023年7月10日安排拘捕行動，成功拘捕一名姓周收款男子。警方經徵詢律政司意見後，以「企圖洗黑錢」罪起訴被捕人。
男被告29歲，報稱任職廚房工人，他今日在區域法院承認一條「企圖洗黑錢」罪，被判罪名成立，並於同日判刑。針對近年涉及「詐騙」及「洗黑錢」案有上升趨勢，控方以《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請加刑，以增加阻嚇力。經審視後，法庭批准加重刑期三分之一，男被告最終被判監兩年五個月。
警方呼籲市民如收到陌生人來電，如對方自稱是親友並利用不同藉口索取金錢，應保持警覺及立即向屋企人核實。若電話內容涉及保釋金，市民應致電警署核實。警方重申執法部門不會主動要求市民繳交保證金或保釋金，更不會要求市民到公眾地方交錢。由於長者未必能夠時刻留意到最新防騙趨勢及了解新興詐騙手法，家人應多加留意及關心家中長者，並分享有關詐騙的最新資訊，加強防騙意識。
市民如懷疑遇到騙案，可以打防騙易熱線18222查詢或致電999報案。 警方呼籲市民切勿因一時貪念或有「搵快錢」心態去幫助騙徒收取贓款。今次案例已向社會發出清晰警告，幫助騙徒收款的行為有機會招致嚴重法律後果，市民切勿以身試法。
警方再次呼籲大家切勿租、借或賣戶口予他人。即使戶口持有人沒有實際操控到戶口，同樣有機會觸犯「洗黑錢」罪，一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。