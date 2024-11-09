大圍柏傲莊三期地盤疑吊籠失靈下墜　男工被夾昏迷送院搶救不治

今日（9日）下午1時27分，警方接獲報案，指大圍車公廟路18號柏傲莊三期地盤，一名41歲姓陳男工人懷疑在升降機吊籠工作時發生故障，吊籠疑曾下墜，事主的腰部其後被一個鐵框壓住受傷，昏迷不醒。救援人員接報趕抵，將41歲姓陳傷者送往沙田威爾斯親王醫院搶救，於下午2時25分惜告不治。



警方暫將案件列作「工業意外」，初步懷疑事發時有升降機吊籠突然失靈下降夾住事主，詳細意外起因仍有待調查，事主死因有待驗屍後確認。勞工處傍晚發稿表示，勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。地盤總承建商協盛建築集團則稱，會聯同相關判商向死者家屬提供適切協助，亦會配合政府部門調查事故成因。



救護人員用自動心外壓機為男工人急救。

據了解，陳姓死者由福建來港。其胞弟趕至醫院了解情況，他指兄長有香港身份證，已婚，妻子、分別13歲女兒及6歲兒子身在內地。兄長從事泥水上貨工作，在上址工地工作約半年。陳弟暫時未知意外經過。

大圍車公廟路18號柏傲莊三期地盤發生奪命工業意外，一名男工人死亡，死者遺體由仵工舁送殮房。（梁偉權攝）

意外後工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕到醫院了解，以及協助死者家屬。她表示，據初步資料，事主在涉事地盤開工數月，專責運送物料，事發時他在建築物12樓，從一部專門用作運載物料的升降機（「開士機」）搬出工程物料，其間懷疑升降機突然移動，導致事主腰部以下被夾在升降機與牆身之間，其他工人發現後報警求助。

消息稱，涉事升降機吊籠在事發時突然下降，事主曾爬起，但走避不及終被吊籠夾住。

死者的胞弟（左）趕至醫院了解情況。（梁偉權攝）

蕭倩文指，以她所知事主為三判工人；事發後地盤大判、二判及三判均有派員到場了解，事主的胞弟及親友亦趕到醫院了解事件。

大圍車公廟路18號柏傲莊三期地盤發生奪命工業意外，一名男工人死亡，死者胞弟（右二）與親友趕到醫院了解，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（左二白衣者）在場協助。（梁偉權攝）

地盤總承建商協盛建築集團發言人表示，公司對於在大圍地盤所發生的事故，導致一名工匠離世深表難過，向死者家屬致以最深切慰問，並會聯同相關判商向死者家屬提供適切協助，亦會配合政府部門調查事故成因。

大圍車公廟路18號柏傲莊三期地盤發生奪命工業意外，一名男工人死亡，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕到醫院協助死者家屬。（梁偉權攝）

蕭倩文又稱，今次已是5天內第三宗涉及工人死亡的工業意外，工權會對於頻密發生多宗奪命意外感痛心及震驚，希望政府及承建商等各界要以保護工人為先；工人亦要保護自己，使用安全設備，若環境不安全就要拒絕開工。

現場為大圍車公廟路18號柏傲莊三期地盤。（鄭嘉惠攝）

沙田大圍站上蓋項目柏傲莊III（第1座及第8座）由新世界（0017）與港鐵（0066）合作發展，因牆身底座混凝土強度未達標而須拆卸重建，最新預計關鍵日期為2025年3月31日。下午2時許，有警員在柏傲莊III工地對開調查。

警方在到場調查意外起因。（鄭嘉惠攝）