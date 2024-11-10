友愛邨謀殺．內情｜死者疑聞邨霸吵架　出聲「一揪幾」遭圍毆爆樽

屯門友愛邨一名35歲何姓男子在家中暈倒，送院身亡。警方認為案件有可疑，懷疑他事前遇襲重傷，將案件列作謀殺，消息指暫拘捕兩人。案件內情進一步曝光，消息透露，事發前有一批本地人及另一批非華裔人士，各自在邨內一間大排檔飲酒消遣，其間起爭執，他們後來企圖擸毗鄰大排檔的物品打鬥，但被負責人趕走。雙方之後走到友愛街市附近繼續吵架。



當時正獨自買包點宵夜的死者聞聲查看，本來是做「塘邊鶴」看熱鬧，疑「睇唔過眼」出聲，結果與本地人吵起上來，演變成「一揪幾」，但雙拳難敵四手，後來變成單方面捱打，遭數人圍毆，其間更被人「爆樽」。死者頭部受傷，但仍然清醒，但回家後情況急速惡化，飲水後更噴血，父親急忙報警，惜送院後不治。



消息指，死者疑有黑社會背景，暱稱「細肥」，為屯門新義安「細發」線的成員，但與被捕本地人互不相識。被捕人及其餘涉案人士間中在邨內大排檔「打躉」，有指他們為邨霸，不時酒後鬧事，詎料今次搞出人命。



警方在屯門友愛邨拘捕一人。（蔡正邦攝）

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警方於今日（10日）凌晨1時12分，接獲友愛邨愛暉樓一名男子報案，指35歲兒子懷疑於上址客廳暈倒。警員接報到場，事主昏迷被送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。

警方經調查後，懷疑事主較早時間落樓買宵夜時遇襲，認為案件有可疑，列作謀殺處理，並追緝涉案人士，目前暫時已拘捕至少2人。其中一名被捕人士於早上10時許被探員押離愛廉樓一單位。

人員亦封鎖友愛街市對出一空地搜證，檢走玻璃碎片。

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