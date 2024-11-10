友愛邨謀殺｜35歲死者眼神問題遭圍毆　警拘4男指不涉三合會活動

屯門友愛邨今凌晨（10日）發生謀殺案。居住在愛暉樓一名35歲男子，懷疑落樓買宵夜時被數人毆打，送院身亡。警方今日先後拘捕4名男子，屯門警區助理指揮官（刑事）警司王慧芝交代案情，指死者與被捕人不認識，事件不涉及三合會活動。雙方因眼神問題起爭執，主要是拳腳交，不涉及武器。



屯門警區助理指揮官（刑事）警司王慧芝指，死者與涉案人士因眼神問題起爭執，繼而動武。（王譯揚攝）

王慧芝指，案件發生在今日凌晨0時46分，在屯門友愛街市外發生。死者為35歲本地男子，據悉無業。警方拘捕4名本地男子，年齡介乎58至64歲，涉嫌謀殺。據了解，4人為朋友關係，分別報稱退休人士、建築業。

凌晨時分，死者父親報案指死者於住所內昏迷，死者於警方陪同下送院，凌晨2時47分證實不治。警方檢查後發現其身上有可疑傷勢。由於案情嚴重，屯門警區高度重視案件，交由重案組跟進，聯同反黑組、情報組及特遣隊進行調查，包括翻查現場大量閉路電視。初步調查後，相信死者與被捕人士不認識，沒有其他交雜，事件不涉及三合會活動。警方相信死者買宵夜時，與部分被捕人士因眼神問題起爭執，繼而動武，主要是拳腳交，案中不涉及武器。據知，雖然現場發現玻璃碎，但過程中不曾使用玻璃樽施襲。

警方深入調查後情報分析，鎖定4名涉案男子身份，並在4人位於新界北的住所內作出拘捕，他們被警方通宵扣查。據悉，警方正調查他們事前曾否飲酒起爭執，被捕人士並非全部居於友愛邨。

至於死者有無隱疾，有待剖屍確認死因。王慧芝亦指警方仍在進行主方位調查，正調查有無其他人涉案。

屯門發生謀殺案，姓何（35歲）男子疑在友愛邨街市被人毆打，導致頭部受傷，其後不治。警方將案件循謀殺方向調查，今早拘捕一名男子。（蔡正邦攝）

今日（10日）凌晨1時12分，警方接獲一名男子報案，指35歲兒子懷疑於上址客廳暈倒。警員接報到場，事主昏迷被送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。

警方重案組接手調查，封鎖案發的友愛街市門口對出空地，鑑證科到場搜證；檢走一些玻璃碎。消息稱，死者與施襲的兇徒並不認識，昨晚在街市熟食檔買包點宵夜時，聽到附近有人爭吵故上前查看。其間死者與兇徒疑因眼神問題起爭執，曾「一揪幾」，但最終變成被約4人圍毆，導致頭部受傷。他負傷回家，父親見其氣息不佳遞水給他喝，詎料一飲即噴血，立即報警送院惜搶救無效。警方將改列謀殺調查，今早先後拘捕4名人士。

警員封鎖街市，地下有玻璃碎片。（蔡正邦攝）

早上9時許，警員到愛廉樓洗樓調查，向居民詢問凌晨時份有否聽到可疑聲音及目擊事件，追緝兇徒。上午10時半左右反黑組探員在愛廉樓拘捕一名男子，黑布蒙頭帶走。警方帶走一對鞋作為證物。

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