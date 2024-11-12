友愛邨謀殺│據悉警方落案控告其中三名疑犯謀殺罪 周二提堂
撰文：凌逸德
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屯門友愛邨周日（10日）凌晨發生謀殺案，一名居於愛暉樓的34歲男子，懷疑落樓買宵夜時，在友愛街市對出空地與人打架，其後反被數人毆打，送院不治。警方其後拘捕4男，並指死者與被捕人不認識，事件不涉及三合會活動；相信雙方因眼神問題起爭執，主要是拳腳交，不涉及武器。警方於昨晚（11日）押解其中一名疑犯，返回友愛街市案發現場重組案情。
據了解，警方落案控告其中3名男子「謀殺」罪名，案件將於今日（12日/星期二）提堂。
昨晚8時45分，警方押解其中一名男疑犯，返回友愛街市現場重組案情。男疑犯黑布蒙頭，穿着拖鞋，雙手擺放身前鎖上手銬，腰纏鐵鏈。他下車後探員在旁向其提問，然後他被帶到友愛街市及大排檔之間的通道。他在通道逗留約5分鐘後，被帶到街市對開空地，期間點頭回應對探員的提問。
之後他帶着探員在空地來回走動，說明案發時經過，並曾指向街市店舖及空地，示意案發時的位置。探員取出一個真人比例的人型公仔充當死者，疑犯則做出一連串動作，模擬當日案發過程。
警方於10日凌晨約1時12分，接獲一名男子報案，指其34歲姓何兒子，在友愛邨愛暉樓住所內暈倒。救護員趕至將事主送往屯門醫院搶救，惟他延至同日凌晨2時27分證實死亡。
警方檢查後發現事主身上傷勢有可疑，經調查後相信事主曾遭人毆打，再經情報分析鎖定4名涉案男子的身份，在4人位於新界北的住所作出拘捕。4名被捕本地男子年齡介乎58至64歲，據悉為朋友關係。
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