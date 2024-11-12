港島綫堅尼地城站有列車設備故障　港島綫預計需要額外15-20分鐘

撰文：凌逸德
出版：更新：

港鐵今日（12日）中午約12時宣佈，港島綫有列車在堅尼地城站出現設備故障，現時港島綫來往堅尼地城站及柴灣站的行車時間預計需要額外15-20分鐘。

突發
港鐵