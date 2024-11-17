新蒲崗中年漢駕電動單車載9歲兒過馬路自炒　父子俱傷送院

新蒲崗發生涉及電動單車的意外。今日（17日）傍晚6時23分，一名年約50歲的中年男子，駕駛電動單車載着年約9歲兒子，橫過景福街近Mikiki商場對開馬路時，據報失平衝「自炒」。



意外後，父子二人分別肩、手及手、腳受傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方現正調查事件。



警員檢走涉事電動單車調查。

電動單車違規載童橫行的事件頻生，早前已有因此涉多宗罪被捕。今年5月14日，一名女子駕駛一輛懷疑電動單車，載着一名男童及一名女童，在上水清曉路行人路上行駛。及後，5月16日中午約12時，新界北總區交通調查組在上水區拘捕一名本地女子，她涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」及「電單車運載不足八歲的兒童乘客」。

今年5月14日，一名女子駕駛一輛懷疑電動單車，載着一名男童及一名女童，在上水清曉路行人路上行駛，兩日後她涉「無牌駕駛」等七宗罪被捕。（警方提供）

另外，今年5月24日，網上流傳一名黑裙女子駕駛懷疑電動單車，在天水圍天瑞路馬路穿插，車上同時載着3名幼童及多袋物品。警方表示，留意到該片段，並非常重視案件並主動展開調查，及後於5月27日下午，在天水圍區拘捕一名34歲本地女子，涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」及「電單車運載不足八歲的兒童乘客」。

5月24日，電動單車其後緩緩橫過燈位的行人路輔助線，當時路上仍車來車往，情況驚險。（facebook / 車cam L（香港群組）影片截圖）

警方表示，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。

警方呼籲，市民切勿以身試法，以及遵守其他交通規則，以免危害自己及其他道路使用者安全。