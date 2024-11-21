太空油｜警葵盛西邨拘22歲男　檢$120萬原料可製4000支太「兇」油

新興毒品太空油（依托咪酯）肆虐，警方形容為太「兇」油，近日嚴厲打擊及拘捕多人。葵青警區今日（21日）再於葵盛西邨一梯間，截獲及拘捕一名22歲無業黑幫男，即場從其手持紙箱內，檢獲1.67公斤太空油的粉狀原材料，預計可製造出4000支太空油，總市值約120萬元，該名男子涉嫌「管有第一部毒藥」被捕，今次為本周警方打擊太空油的第4宗案件。



葵青警區於葵盛西邨一梯間拘捕一名22歲男子，檢取1.67公斤太空油。（林振華攝）

較早前，葵涌分區特遣隊接獲情報，有不法分子將於葵盛西邨附近進行毒品交收，特遣隊於是派員埋伏。約晚上9時許，警員在梯間位置截查一名男子，他當時攜有一個紙箱，內有1.67公斤太空油的粉狀原材料、一批化學品及空的太空油樽。葵青警區副指揮官署理高級警司鍾雅倫亦到場了解。

涉案22歲被捕男子報稱無業，有黑社會背景，他涉嫌「管有第一部毒藥」，將被通宵扣查。警方相信，疑犯打算將原料加入化學品，再加入香味裝入空樽，製造太空油煙彈成品，預計該批原材料可製造出4000支太空油，以每支太空油煙彈單一零售價300元計，總市值約120萬元。警方正調查被捕人從何種途徑購入原材料及供應對象。

葵青警區副指揮官署理高級警司鍾雅倫。（林振華攝）

涉案22歲被捕男子報稱無業，有黑社會背景。（林振華攝）

連計本宗案件，警方於一星期內已破獲4宗涉及太空油的案件。上周五（15日) ,沙田警區突擊搜查區内一個單位，搜出太空油等毒品，拘捕一名24歲姓林男子。同日，旺角警區特別職務隊搗破一個石硤尾邨公屋單位，拘捕一對情侶。至本周二（19日) ，警區搗破位於荃灣荃景圍住宅單位內的毒品儲存倉，檢獲「太空油」等毒品，拘捕一名負責管理毒品倉及販毒的19歲女子。

根據資料，依托咪酯（太空油）屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制下的第一部毒藥，濫用會令身體嚴重受損，亦有致命風險。根據本港法例，非法管有第一類毒藥屬嚴重罪行，非法供應或使用依托咪酯，一經定罪最高可判監禁2年及罰款10萬元。