中環扶手梯工傷｜消息：電梯突移動　學徒墮坑慘死　重案組調查

中環今午（22日）發生維修扶手電梯的奪命工業意外，一名18歲姓盧維修男學徒，在德輔道中21至23號歐陸貿易中心維修扶手電梯時，意外跌落扶手電梯入口處一個坑槽被困，被困逾一小時始救出，送院後惜告不治。職業訓練局（VTC）證實，盧男為職訓局成員院校青年學院學生。消息稱，他工作期間，扶手電梯突然移動，令他失平衡跌入坑槽慘死。中區警區重案組已接手調查。



中環歐陸貿易中心一名男工人維修扶手電梯時跌入坑槽被困，逾一小時後被救出，昏迷送院搶救後不治。（陳浩然攝）

職訓局回覆《香港01》查詢表示，該局學徒事務署今午接獲通知，一名註冊學徒發生意外，學徒事務署已即時與其僱主了解及跟進事件，而該學徒是職訓局成員院校青年學院兼讀制課程學生。對於有學徒不幸離世，職訓局深表難過，並對死者家屬致以最深切的慰問，及將盡力提供適切協助。

消息指，盧男當時與另外4名同事，在歐陸貿易中心一條由2樓通往3樓的扶手電梯，為電梯進行定期檢查，其間扶手電梯突然移動，令他失平衡跌入坑槽。消防接報趕至現場後，發現扶手電梯坑槽非常狹窄，需動用更多工具才可救出盧男。

中環歐陸貿易中心一名男工人維修扶手電梯時跌入坑槽被困，逾一小時後被救出，昏迷送院搶救後不治。（陳浩然攝）

警方表示，於今午2時13分接報，盧男在歐陸貿易中心維修扶手電梯期間，懷疑失足墮下電梯槽被困。救援人員趕至救出盧男，他全身多處受傷，昏迷被送往律敦治醫搶救，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確認。案件列工業意外，交由中區警區重案組跟進。

消防員和救護員到場救援。

勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，18歲姓盧男事主為維修學徒，據知已投身工作約兩年，事發時相信有師傅在場。她指出，一般維修扶手電梯時要確保機械無轉動、電梯無通電；如工人要進入坑槽維修，必須返回地面才再啟動電梯。目前暫不清楚事發時工人有沒有安全設備，意外起因仍有待當局調查。