香港航空飛福岡航班故障　轉降台北桃園機場　旅客安排住當地酒店

香港航空一架由香港飛日本福岡的HX640航班，今早（24日）飛行途中因出現機件故障訊號，需轉降台灣桃園機場進行詳細檢驗再出發，港航已安排當地交通及酒店給乘客。



為安全起見，航班決定備降在台灣桃園機場進行詳細檢驗再出發。（圖片來源：桃園國際機場）

根據機管局資料，涉事航班今早9時29分起飛。香港航空回覆查詢時指，相關航班在飛行途中因出現機件故障訊號，為安全起見，航班決定備降在台北機場，進行詳細檢驗再出發。航機於下午12時07分，安全降落台北桃園機場，機上共13名機組人員及283名乘客全部安全。港航已安排當地交通及酒店給乘客。

另外，同日於福岡返港的航班HX641，亦因而有所延誤。香港航空重申，以乘客和機組人員之安全為首要考慮，故決定停降最近的機場為航機進行詳細檢測。港航為乘客所帶來的不便深表歉意，並感謝乘客們的理解。