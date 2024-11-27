有片︱荃灣象鼻山路隔音屏起火1人不適　警調查後料不涉刑事成分

今日（27日）早上11時09分，荃灣象鼻山路往荃灣方向、近石圍角邨石菊樓對開的隔音屏旁疑草叢首先起火，火勢波及約6米高的隔音屏，蔓延至上方行人天橋，濃煙席捲半空。據報，現場一度傳出爆炸聲。消防出動一條喉及一隊煙帽隊到場撲救，並於11時32分將火救熄。消防指，火場面積20米乘20米，交由警方作進一步調查。一名85歲老婦懷疑吸入濃煙不適，經現場治理後毋須送院。



由於起火位置有雜物、油罐及衣物等，消防一度懷疑起火原因有可疑，警方曾將案件列作「縱火」調查，交荃灣警區刑事調查隊第7隊跟進。據了解，警方調查後發現現場只有一堆燒過的垃圾，並無助燃劑，也沒有閉路電視錄影，起火原因不明。警方稱，經初步調查後相信現場有雜物起火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，案件列作「火警」，荃灣警區刑事調查隊第7隊會繼續跟進。

現場消息指，一名老婦晨運回家時行經象鼻山路上方行人天橋期間，驚覺有濃煙冒上天橋，她受驚並吸入少量濃煙感不適，救護員到場為她治理，及後老婦自行回家休息。

荃灣象鼻山路往荃灣方向、近石圍角邨石菊樓對開的隔音屏起火。（網上圖片）

火勢蔓延至隔音屏頂部。（網上圖片）

運輸署表示，因火警，象鼻山路(往荃錦交匯處方向)近象山邨的全線仍然封閉。象鼻山路(往城門隧道方向)近象山邨的部份行車線現已封閉。

受影響九巴巴士路線49X (往青衣方向),263 (往屯門/元朗方向),269D (往屯門/元朗方向)和龍運巴士路線E41,E42 (來回方向)須改道行駛。

駕駛人士請考慮改用其他道路，例如和宜合道。現時上址交通繁忙。

消防到場將火救熄。（黃學潤攝）

消防向隔音屏射水降溫。（黃學潤攝）

大面積隔音屏被燒毀。（黃學潤攝）

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大面積隔音屏被燒毀，四周燒至熏黑。（黃學潤攝）

隔音屏通天大火，多處被燒毀。（黃學潤攝）

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有火球跌落行車線，交通受阻。（網上圖片）

火勢蔓延至隔音屏頂部。（網上圖片）

荃灣象鼻山路往荃灣方向、近石圍角邨石菊樓對開一隔音屏後方疑有物件起火，波及隔音屏，火勢蔓延至上方行人天橋。（讀者提供）

火勢波及隔音屏，蔓延至上方行人天橋。（讀者提供）