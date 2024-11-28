45歲男子涉洗黑錢兩年前被捕　今被判囚37個月

一名涉及洗黑錢罪被捕的45歲男子，今日（28日）經法庭審訊被判囚37個月。警方藉此呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。



警方稱，2021年3月至4月期間接獲兩宗報案，指早前接獲自稱內地官員的人士來電，要求報案人提供銀行資料。兩名受害人其後發現銀行戶口內共30萬被轉走，懷疑受騙於是報案。

東區警區重案組人員經調查後，於2022年9月16日拘捕一名當時45歲的本地男子，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱企圖「洗黑錢」）。

案件今日（11月28日）於荃灣裁判法院提堂，警方根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准申請，該名男子被加重25%的刑期，經考慮其他因素後，最後被判囚37個月。

男子在荃灣裁判法院接受審訊，判囚37個月。（資料圖片）

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。