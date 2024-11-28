荃灣象鼻山路隔音屏火｜警拘一男涉縱火　稍後交代案情

荃灣象鼻山路一段隔音屏障，昨早（27日）遭火海吞噬，更波及上方行人天橋，有火球跌落馬路，來回全線封逾16小時，今日（28日）凌晨始重開。警方多次更改案件性質後，今早再將案件「暫列縱火」跟進。警方今日表示，已拘捕一名男子，他涉嫌「縱火」，今晚約9時將會交代案情。消息稱，警方翻看閉路電視片段後，拘捕一名75歲老翁。



▼ 讀者提供閉路電視片段 ▼



警方多次更改案件性質 今早「暫列縱火」探員重返現場

火警發生於昨日（27日）早上約11時09分，荃灣象鼻山路近石圍角邨石菊樓對開一段隔音屏起火，火勢猛烈，蔓延至上方行人天橋，亦有火球跌落馬路，來回全線封閉逾16小時，今日（28日）凌晨重開。警方最初將案件列作「縱火」；其後指不涉刑事成分，改列「火警」；昨晚又改列「暫列縱火」，今日凌晨再改列「火警」；至今早9時59分，再次將案件改為「暫列縱火」。今早11時，多名探員重返現場，在橋底和行人天橋上查調查；路政署人員使用3D儀器測量。

《香港01》早前獲得讀者陳先生提供的影片，拍攝到火警發生前後的過程。影片顯示時間為昨日上午11時00分14秒，可見一個人在行人天橋底徘徊；約1分鐘後，橋底又有一個人影駐足數秒。至11時01分48秒，橋底曾有人徘徊的位置，開始冒煙及疑有火光。僅僅5分鐘，火勢逐漸擴大愈燒愈猛烈，並蔓延至隔音屏，濃煙席捲半空。

▼ 今早（11月28日）現場情況 ▼



今早有探員重返現場調查。（黃學潤攝）

▼ 昨日（11月27日）起火情況 ▼

