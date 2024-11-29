1997年寶勒巷卡拉OK縱火17死｜通緝犯陳惠良內地落網送回港

1997年1月，尖沙咀寶勒巷一間卡拉OK發生轟動一時的縱火案，釀成17死13傷慘劇。案發後警方鎖定7名疑犯身份，事發後一個月拘捕4人、及至2008年再拘捕一人；餘下兩人一直在逃，警方懸紅40萬元追緝兩人。



其中一名被通緝疑犯、現年52歲的黑幫男子陳惠良（綽號「眉眉」），潛逃多年後早前終在內地落網，已被押送回港。換言之，案中只剩疑犯陳福清（綽號「亞清」）仍未落網。



消息指，1997年尖沙咀寶勒巷17死13傷卡拉OK縱火案，其中一名被通緝疑犯陳惠良在內地落網，押送回港。（警方網頁圖片）

警方更新網頁，指1997年1月25日尖沙咀寶勒巷卡拉OK縱火案其中一名通緝犯已經被捕。（警方網頁截圖）

翻查資料，1997年1月25日，尖沙咀寶勒巷盈豐商業大廈「新一代卡拉OK」發生三級火，火勢迅速蔓延，卡拉OK內的人發現起火後，很多人已趕不及逃生，結果其中15人當場死亡，另外兩人其後亦傷重不治，死者年齡介乎16至42歲，另有13人受傷。

1997年1月25日，尖沙咀寶勒巷「新一代卡拉OK」被縱火，釀成17死13傷。案發翌日可見卡拉OK內外嚴重焚毀。（亞視新聞片段截圖）

疑有人調戲卡拉OK女侍應後捱打 糾黨掟汽油彈縱火報復

警方經調查後相信，是有人事發前數日在卡拉OK消遣期間，出言調戲女侍應，與卡拉OK職員和「睇場」發生爭執，被打傷後糾黨向卡拉OK掟汽油彈縱火。

1997年1月25日，尖沙咀寶勒巷「新一代卡拉OK」被縱火，釀成17死13傷。案發翌日可見卡拉OK內外嚴重焚毀，有鐵支燒至變形。（亞視新聞片段截圖）

案發後一個月，警方拘捕其中4名疑犯李家豪、董勝飛、柳應達和鄭偉成，當中李、董及柳被裁定謀殺罪名成立，判處終身監禁；鄭偉成則被裁定誤殺罪名成立，判囚11年。

至2008年12月，縱火案主謀蔡錦輝在深圳被公安拘捕，同年12月被引渡返港。案件於2010年開審，蔡錦輝同年5月被裁定罪名成立，依列判處終身監禁。

1997年1月25日，尖沙咀寶勒巷「新一代卡拉OK」被縱火，釀成17死13傷。案發翌日消防重返現場調查，可見卡拉OK內外嚴重焚毀。（亞視新聞片段截圖）

7人涉案其中6人先後落網 餘一男尚被通緝

至於餘下兩名疑犯陳惠良（綽號「眉眉」）和陳福清（綽號「亞清」）一直潛逃，警方懸紅40萬元通緝兩人。根據警方網頁，陳惠良生於1972年7月，現年52歲；陳福清生於1977年9月，現年47歲。