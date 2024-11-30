中環名牌手袋店GINZA XIAOMA遇竊　3賊5分鐘擸66個Hermès袋值千萬

今日（30日）早上7時51分，警方接報指，中環皇后大道中新世界大廈樓上一間專售Hermès手袋的回收寄賣店GINZA XIAOMA遭3名賊人破門進入，砸爛玻璃飾櫃，偷去66個總值約1,000萬元的Hermès手袋，他們將手袋分放在3個大袋後，乘私家車逃去。案件列爆竊，交由中區重案組接手調查。



公司發言人向《香港01》稱，店內存放及陳列共400個名牌手袋。根據閉路電視錄影顯示，今晨7時許最少3名賊人闖入作案，5分鐘內擸走67個 Hermès手袋，包括25吋和30吋的Birkin，與及25吋和28吋的Kelly，4款都是最受顧客歡迎的系列。當中一個手袋，被發現遺留在後樓梯，失而復得。

發言人續稱，失物中有店方自己的貨物，也有客人寄賣的貨物；店舖暫停營業，今日內會盡快聯絡受影響的客戶，並強調會承擔其損失。

有飾櫃被打爛，內裡空空如也。（讀者提供）

有飾櫃被打爛，內裡空空如也。（讀者提供）

失物主要為Hermès熱銷的Birkin及Kelly款式

現場是皇后大道中新世界大廈17樓的GINZA XIAOMA，她在社交媒體中號稱是「亞洲No.1 HERMÈS回收寄賣店」，搜羅全球全新及中古愛馬仕現貨，提供回收、寄賣、置換和銷售服務。店內有幾百件中古及全新Hermès⼿袋，超過半數是專櫃難以購入的人氣款式，其中不乏收藏級別的稀有珍品。

有飾櫃被打爛，內裡空空如也。（讀者提供）

現場可見，單位的玻璃門粉碎，地上遺下一個疑用作砸爛大門的工具。店內有一列玻璃飾櫃，放有數十個Hermès手袋。惟部份飾櫃的玻璃被打爛，內裡掏空，玻璃碎散落，專屬的紙袋亦丟在地上。

現場遺下疑用作砸爛玻璃門的工具。（黃偉民攝）

手袋的專屬紙袋丟在地上。（黃偉民攝）

店舖回收及售賣Hermès手袋。（黃偉民攝）

店舖回收及售賣Hermès手袋。（黃偉民攝）

警方在現場調查。（黃偉民攝）

警方在現場調查。（黃偉民攝）

現場一地玻璃碎。（黃偉民攝）