大澳鯨魚擱淺｜漁護：消化系統內有大型帆布袋　正確認品種及死因

懷疑朗氏印太喙鯨昨晚（11月30日）在大澳南面石仔埗街對開水域擱淺，漁護署及香港海洋公園保育基金人員為鯨魚麻醉診斷，可惜鯨魚過於虛弱，最終不治。漁護署表示，今午（12月1日）已將該鯨魚屍體，送往漁護署海岸公園石壁管理站解剖。獸醫在鯨魚身上發現一些表面傷痕，或因鯨魚曾擱淺於淺水區域而造成。獸醫亦發現鯨魚的消化系統內有一個大型帆布袋，尺寸約88厘米乘52厘米，現正確認品種及分析死因。



漁護署今午（12月1日）已將該鯨魚屍體，送往漁護署海岸公園石壁管理站解剖。獸醫在鯨魚身上發現一些表面傷痕，亦發現鯨魚的消化系統內有一個大型帆布袋，尺寸約88厘米乘52厘米，現正確認品種及分析死因。( 漁農自然護理署 facebook）

漁護署指，初步評估該鯨魚應該屬喙鯨科（Ziphiidae），品種待確認，體長約6至7米，性別為雄性。一般而言，喙鯨居於深水海域，很少進入淺水水域或游近岸邊，香港水域並不是喙鯨的正常生境。

由於解剖分析仍然進行中，鯨魚的品種詳細資料將稍後公布。解剖期間，海洋公園及海洋公園保育基金獸醫團隊，未有發現鯨魚身上有被螺旋槳傷害或曾受船隻猛烈撞擊的痕跡。但獸醫在鯨魚身上發現有一些表面傷痕，可能因鯨魚曾擱淺於淺水區域而造成。獸醫亦發現在鯨魚的消化系統內有一個大型帆布袋，尺寸約88厘米乘52厘米，但鯨魚最終死因需要進一步分析。

獸醫在鯨魚身上發現一些表面傷痕，亦發現鯨魚的消化系統內有一個大型帆布袋，尺寸約88厘米乘52厘米，現正確認品種及分析死因。( 漁農自然護理署 facebook）

漁護署續稱，鯨魚並不是在香港水域棲息的物種，牠們進入香港水域很可能本身已出現特殊情況，例如健康出現問題及迷失方向等。在昨日（11月30日）接獲警方報告該鯨魚擱淺後，署方已立即啓動了「香港水域內發現非本地棲息鯨豚動物的應變計劃」，迅速地聯同相關部門及海洋公園和海洋公園保育基金人員進行巡查及採取合適的拯救措施。由於該條鯨魚的身體狀況非常虛弱，最終在診斷期間不幸死亡。

漁護署今午（12月1日）已將該鯨魚屍體，送往漁護署海岸公園石壁管理站解剖。獸醫在鯨魚身上發現一些表面傷痕，亦發現鯨魚的消化系統內有一個大型帆布袋，尺寸約88厘米乘52厘米，現正確認品種及分析死因。( 漁農自然護理署 facebook）

漁護署再次呼籲市民不要騷擾擱淺的鯨魚及乘船出海觀看鯨魚。如發現鯨魚出沒時或鯨魚擱淺，請立即通知漁護署及必須與鯨魚保持距離，切勿接近騷擾鯨魚，及留意個人安全，以免發生意外。

鯨屍今日（1日）凌晨時份由躉船接到大欖水警基地，安置至中午時份，有吊臂車前往水警基地將鯨屍運走。（蔡正邦攝）

出事的鯨魚周六早上在大澳水域出沒，當時未有流血。（香港海豚保育學會副會長麥希汶提供）

▼11月30日大澳有鯨魚擱淺▼



鯨魚大量流血，導致海水變紅。（大澳居民提供影片截圖）

鯨魚大量流血，導致海水變紅。（大澳居民提供影片截圖）