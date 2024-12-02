車cam直擊｜牛頭角的士衝燈尾　撞低兩衝燈過路男　網：兩邊都錯

牛頭角發生的士撞途人交通意外。昨（12月2日）傍晚5時許，一輛的士在偉業街與順業街交界一個行人過路處，撞低兩名正橫過馬路的男子，兩名男途人倒地受傷送院。車禍一刻車cam片段在網上流傳，可見的士在黃燈「衝燈尾」後收掣不及，撞倒兩名途人；惟該兩名途人過馬路時，亦涉嫌衝「紅公仔」。有網民指，「兩邊都有錯！」



車cam片段顯示，的士沿偉業街駛至順業街交界時，行車交通燈轉為黃色。（車CAM特警片段截圖）

片段見到，當時的士沿偉業街往觀塘方向右線行駛，途至順業街交界時，行車交通燈已轉為黃色，的士與在中線的另一車輛，均繼續前行，相繼駛過首個行人過路處和黃格。

惟前方另一個行人過路處上，兩名男子在「紅公仔」的情況下過至路馬路中央。的士連忙煞掣，惟最終仍收掣不及，撞到兩人，他們雙雙倒地，其中一人腳部朝天，幸兩人均無大礙，自行站起。的士司機見狀下車。其中一名男途人掩着手肘走向的士，與司機理論，另一男途人則彎腰拾起跌於地上的物品。片段至此結束。

的士駛至第二個行人過路處時，交通燈轉為紅色，但當時行人交通燈仍是紅色，兩名男途人在行人過路處中間被的士撞到。（車CAM特警片段截圖）

警方表示，於昨午5時48分接報，78歲姓林男司機駕駛的士，在偉業街91號JC Tower對開撞到兩名男途人，其中一名75歲姓鍾男子右手右腳受傷，另一名49歲姓羅男子則感頭痛，兩名傷者均清醒被送往聯合醫院治理。據了解，有人報稱事發時交通燈為綠色，兩名男途人突然衝出被的士撞到。警方將案件列作交通意外調查。