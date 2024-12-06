香港仔船廠三級火．直播｜火勢已受到包圍　消防警方交代詳情

香港仔黃竹坑深灣道17至20號一間船廠，今（6日）午4時許發生三級大火，至晚上7時15分受到包圍，但仍未救熄，消防員疲於奔命撲救。晚上約9時45分，消防處消防區長（港島西）胡偉鴻聯同警務處香港仔分區助理指揮官（行動）總督察李嘉暹，在現場向傳媒交代案情。



▼ 今日（12月6日）火警情況 ▼



+ 7

火警發生於今日（6日）下午4時11分，深灣道17至20號一間船廠起火，火勢猛烈，黑煙席捲半空，驚動多人報案。消防下午4時45分將火警升為三級，至少動用4條喉及4隊煙帽隊灌救；初步未有接獲傷亡報告，附近部份人需要疏散。

消防發出特別通知，處方正進行滅火行動，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。現場可見，大量黑煙席捲半空，有消防大型滅火輪在對開海面近岸射水撲救。灌救期間，有火球爆出火球，衝過黑煙冒出熊熊火光。有目擊者驚呼：「嘩！」

起火船廠火勢猛烈。（讀者提供）

據網上片段可見，多間鐵皮屋冒出大量濃煙，並接連傳出爆炸聲。一名男子呆站在鐵皮屋外行人路上，被滾滾黑煙籠罩，附近有人多次大叫「走呀！」同時，亦有人走近推走一輛電單車。

此外，現場又傳出一把女聲，哽咽淒厲大叫：「幫手呀！返嚟呀！『拖肥』走唔到呀！火燭呀！我哋船廠呀！」有外籍人士途經對面馬路，取出手機拍攝船廠情況；車輛則照常駛過船廠對開的馬路。

+ 3