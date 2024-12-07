香港仔三級火｜船廠維修師傅用滅水筒撲救不果：一路燒、控制唔到

香港仔深灣道17至20號的船廠，昨日（6日）下午發生三級火警，焚燒近5小時始救熄。由於火勢蔓延，多間船廠被焚毀，現場一片頽亘販瓦。今日（7日）早上消防員繼續在場射水降溫﹐並調查起火原因。火警期間一名維修技工曾經用滅火筒撲救，但火勢太猛烈，只能逃生求救。他認為船廠排列密集，單以鋅鐵皮分隔，且存放有易燃的電油等，是火勢蔓延的主要原因。他又估計，現場有約10間船廠受波及，恐怕總損失高達億元，料細船廠會無法繼續經營。



火警翌日（7日）消防員繼續在場射水降溫。（黃偉民攝）

今日消防員繼續在火場射水，只見多間船廠焚毀，內裡一片漆黑凌亂。從高空望下，有多間船廠倒塌，損毀情況十分嚴重。

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維修師傅周先生事發時在其中一間船廠工作，今日他返回船廠了解情況。他憶述稱︰「當時我做緊嘢，喺上面有人嗌我：『隔離火燭呀！你仲唔走？』我同細佬一齊，我都好冷靜，望下周圍環境，有啲嘈雜聲，有聲音嗌，咁我就叫細佬，攞銀包、手機，同埋熄廠大掣。」

周續說，當時走出廠門後，火勢已很猛烈，他和在場的胞弟及一名朋友，分別取滅火筒和水喉灌救不果：「一路燒，一路蔓延，當時好犀利， 我哋控制唔到，所以離開。」不料10分鐘後發現胞弟沒有跟上，原來他折返取背囊。周直言胞弟欠冷靜，「 上面啲嘢冧落嚟，燒到冧緊落嚟，都好嚴重」，慶幸最終胞弟安全逃出。他更指老闆當時拖着狗隻離開，但狗亦顯得不捨，不到最後一刻也不願離開，「隻狗都咁有人性，我哋都好感動」。

維修技工周先生憶述走火警的情況。（黃偉民攝）

周認為火勢蔓延原因是環境密集：「最主要是船廠太過密，用鋅鐵皮隔一隔，（火勢）一路蔓延」、「冬天又乾燥，比較快啲蔓延。」至於火警起因，他表示要消防員調查後確定，畢竟船廠放置不少易燃物品。

周先生是做兼職，他估計今次火警各船廠連同工具、正待維修的船隻及停泊的船隻，損失共計過億元。「船廠維修一架都幾百萬啦，有啲甚至過千萬！」，大部分船廠雖然有保險，但涉及墊底費等，相信賠償額有限，「大廠估計繼續做，我哋老闆（細廠）相信唔會做。」他對今場火警造成的損失大感無奈。

消防：蔓延迅速 有人嘗試滅火一段時間後始報警

消防處消防區長（港島西）胡偉鴻昨日表示，最先起火是深灣道18號一間船廠，消防在下午約4時11分接報，約5分鐘後到達現場，由於火勢非常猛烈，需要動用更多資源灌救，故於下午4時45分將火警升為三級。火警於晚上7時05分被包圍、8時22分受控，8時55分大致被救熄，起火原因有待調查。

胡偉鴻指，現場為5間相連鐵皮船廠，總面積約150米乘100米。由於火警波及正在維修的纖維船隻，蔓延迅速，加上火場面積大，故要動用更多滅火喉灌救，增加救援難度。據消防了解，船廠起火後，有在場人士先嘗試滅火一段時間後始報警，故相信報案時火勢已發展一段時間。

火警中，消防處共調派55架消防車及救護車和一部潛水支援快艇，出動228名消防及救護人員，動用4條喉、4隊煙帽隊、4座滅火輪水炮、2座鋼梯水塔及1座升降台水塔灌救，並出動一部滅火機械人滅火，以及派出兩架無人機在空中協助監察火勢發展。

香港仔分區助理指揮官（行動）總督察李嘉暹稱，由於未確定起火原因，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

▼ 火警情況（12月6日） ▼



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火警發生於昨日（6日）下午4時11分，深灣道17至20號船廠起火，火勢猛烈，黑煙席捲半空。消防其後將火警升為三級，動用多條喉及煙帽隊灌救，並一度發出特別通知，指處方正進行滅火行動，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

消防大型滅火輪在對開海面近岸射水撲救。灌救期間曾爆出火球，有目擊者驚呼：「嘩！」

起火船廠火勢猛烈。（讀者提供）

據網上片段可見，多間鐵皮屋冒出大量濃煙，並接連傳出爆炸聲。一名男子呆站在鐵皮屋外行人路上，被滾滾黑煙籠罩，附近有人多次大叫「走呀！」同時，亦有人走近推走一輛電單車。

此外，現場又傳出一把女聲，哽咽淒厲大叫：「幫手呀！返嚟呀！『拖肥』走唔到呀！火燭呀！我哋船廠呀！」有外籍人士途經對面馬路，取出手機拍攝船廠情況；車輛則照常駛過船廠對開的馬路。

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