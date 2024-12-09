香港大學太古堂一名女宿生疑在男廁被偷拍　警拘19歲內地男子

香港大學發生偷拍案，據了解，港大太古堂一名男宿生涉案被捕。《香港01》獲得一則由港大太古堂發出的通告，指一名男宿生於本月5日涉嫌偷拍被捕。根據通告所述，被捕人在一男廁內，偷拍一名女宿生。校方已向被捕男宿生發信，終止其寄宿資格（termination letter）；並指警方正在調查案件。



消息稱，案發當日下午約4時，女事主探望同樣寄宿太古堂的男友，借用男廁期間，被另一名不認識的男宿生偷拍。《香港01》正向警方及港大查詢事件。

香港大學太古堂發出通告，指一名女宿生疑在男廁被偷拍，一名男宿生被捕。（讀者提供）

校方亦在通告內，特別列出兩條太古堂舍堂規則（Swire Hall Rules）的條文，包括宿生在晚上10時半至翌日早上8時半期間，不可以逗留在另一性別宿生所屬的樓層；以及宿生不可在未獲批准下換房。通告並列明，如有人違反上述規則，有可能會面臨紀律行動。

涉事位置為香港大學太古堂。（資料圖片）

警方回覆指，警方於12月5日傍晚約7時接獲報案，指一名22歲女子於西區般咸道一洗手間內懷疑遭人偷拍。人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「窺淫」拘捕一名19歲姓王內地男子。案件交由西區警區刑事調查隊跟進。被捕男子已獲准保釋候查，須於2025年1月上旬向警方報到。