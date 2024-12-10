深水埗站襲擊｜捱踢女職員疑肋骨骨折　港鐵指處理事件時「撞到」

港鐵深水埗站今午（10日）有一名高大四眼壯男施襲，接連在車廂及月台「起飛腳」踢乘客及職員，又向職員倒可樂，最終被休班警員及消防員合力制服。警方事後將其拘捕，據悉疑犯有情緒病紀錄。



據網上影片可見，其中一名59歲女職員，遭踢中左腹後、右邊身撼向欄杆，當場「哎呀」慘叫一聲。消息稱，該名女職員右邊肋骨骨折；港鐵則指她在處理事件期間「撞到」，已向她致以慰問。



一名手持可樂的黑衣四眼男，今午（10日）在港鐵深水埗站施襲，由車廂步向月台連踼兩職員。（網上影片截圖）

港鐵回覆查詢時表示，根據紀錄，今午約1時30分，深水埗站職員收到乘客求助，表示有人於月台身體不適。車站職員即時到場協助，發現有一名男乘客懷疑情緒不穩，另有一名男乘客表示曾被襲擊。

職員即時通知控制中心，召喚警察及救護到場協助，一名女職員在處理期間撞到。其後警方及救護人員到場處理，將女職員及一名男乘客送院，另一名受傷乘客則在現場進行簡單處理後，自行離開。公司向該受傷的女職員及乘客致以慰問。港鐵強調，公司致力為乘客提供安全乘車環境。乘客如遇到情況需要協助，可聯絡車站職員作適切跟進。

一名手持可樂的黑衣四眼男，今午（10日）在港鐵深水埗站施襲，由車廂步向月台連踼兩職員。（網上影片截圖）

案發於今午約1時33分，警方接報指，港鐵深水埗站月台上一名乘客，被另一人襲擊。人員到場調查後，以涉嫌「公眾地方行為不檢」，拘捕一名涉案姓蘇（46歲）男子。案件交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進。據了解，下午1時許，蘇男懷疑抽筋坐在深水埗站月台上，一名姓何（64歲）男乘客上前查問他需否協助，不料蘇男突然站起連踢對方5、6次，又企圖推跌何男，之後多次來回車廂及月台，企圖阻礙車門關閉，令列車服務受阻。

港鐵職員其後到場制止，惟蘇男向職員倒可樂、並起腳施襲，其他乘客見狀，聯同職員制服蘇男，當中包括休班警員和休班消防員。警方到場後，蘇男仍然激動，被鎖上手銬及拘捕。他報稱頭痛，與被踢傷感腰痛的姓何（59歲）港鐵女職員，均送往明愛醫院治理。至於最先被踢的姓何男乘客則稱沒有受傷。消息稱，被捕姓蘇男子有情緒病紀錄；被踢中的姓何港鐵女職員右邊肋骨骨折。

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網上片段可見，一名戴眼鏡、手持一樽可樂的高大男子，遊走車廂與月台之間，「起飛腳」接連踢向兩名手持對講機的男女職員，已上年紀的短髮女職員遭踢中左腹，右邊身體撞到欄杆，當場「哎呀」慘叫，一手掩着「中腳」位置、一手扶着欄杆蹲下。四眼男施襲後，又返回車廂內，乘客見狀雞飛狗走。

四眼男走回列車車廂後，一名戴帽及黑色口罩的男乘客向他舉起左手，疑似着他冷靜。四眼男之後走向車頭方向，列車上乘客爭相走避。影片尾段，拍到另一名港鐵女職員趕到月台增援；月台上則有一名灰衫男乘客，將身上背囊遞向被踢男職員，着他「幫我揸住」，之後亦走向車頭方向；另一男乘客見狀，亦除下斜孭袋遞向男職員，未知兩人是否打算合力制止施襲者。