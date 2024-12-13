江若琳尖沙咀駕私家車自炒翻側送院　經理人：多謝關心，佢冇大礙

藝人江若琳今午（13日）尖沙咀彌敦道發生驚險車禍。下午約2時48分，一輛私家車在彌敦道近The ONE商場對開，懷疑失控「自炒」，猛撼路中安全島候燈處，繼而向左翻側。途人見狀恐車上有人被困，連忙報警。



大批消防員及救護員趕到現場，發現女司機已自行離開車廂，即場為她檢查治理，之後將她送往伊利沙伯醫院救治。據了解，受傷女司機是江若琳。《香港01》致電江若琳的經理人查詢，對方回應指「多謝關心，佢（江）而家冇大礙」。



翻查資料，江若琳多年前接受傳媒訪問時，提及獲粉絲贈送一個「模擬車牌」。她今日發生意外時，座駕上掛的自訂車牌，與當日粉絲贈送的「模擬車牌」號碼相同。

江若琳。（梁碧玲攝）

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從現場影片及照片見到，涉事私家車掛有自訂車牌。事發後，消防以工具頂住車頂、支撐車身，以防其翻轉。現場有路牌被撞毀，交通燈柱亦撞歪，大批途人圍觀救援情況，有人舉起手機拍攝。警方正調查意外起因。

尖沙咀彌敦道有私家車疑失控「自炒」翻側，救援人員以工具支撐車身。（香港交通及突發事故報料區/Nelson Yau）

運輸署表示，因交通意外，彌敦道(來回方向)近加連威老道的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。車輛不能由加連威老道右轉入彌敦道(往旺角方向)。現時上址交通繁忙。

尖沙咀彌敦道有私家車疑失控「自炒」翻側，有路牌及交通燈柱被撞毀，消防趕至救援，以工具支撐車身。（羅日昇攝）