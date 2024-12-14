有片｜兩貓仔從比亞迪車尾跌出驚竄　網民憂安危　籲出車前拍車身

天文台今早（14日）錄得最低氣溫13.8度，是今年入冬以來的最低紀錄，而新界氣溫普遍再低一兩度。天氣轉冷，流浪貓或會匿藏在車內取暖。網上有片段顯示，一輛比亞迪電動車沿路行駛期間，先後有兩隻小貓從車尾位置跌出，第一隻深色毛的貓在馬路上滾動幾圈後爬起；另一隻啡色小貓在車輛再行駛十多米後緊接跌出，顯得極為恐慌，在馬路上慌亂來回竄跑，最終一頭躲進路中花槽。片段未有交代兩貓的情況，而涉事比亞迪司機似乎沒有察覺，未有下車了解。



兩隻小貓先後從私家車車尾跌出，在馬路上亂竄。（Wong Ka Ming上傳至車cam L（香港群組） ）

有網民估計司機並不知情，指近日天氣轉冷，貓隻會躲進車內休息，提醒車主在出車前應敲打車身，讓貓隻警覺，聞聲離開，「就咁睇唔一定關佢事，天氣凍，啲貓會呢（匿）入啲車度訓（瞓）。借此提醒，各位車主出車之前敲一敲車身，我自己習慣會響一下咹，先着車」、「陰公，天氣凍左（咗），好多貓貓會去車底度搵位保暖。大家出車前要拍打下車身，確保冇毛孩先好開車。」、「電車叉電會發熱，係取暖好地方，各位車主出車前留意，功德無量」；亦有網民擔心兩貓情況，「陰公，佢好似受傷喎，有無人捉到佢睇醫生呀？」

愛護動物協會過往亦曾提醒各位車主，開車前請先仔細檢查，可以響按或大力拍打車頭蓋，以便趕走躲藏的貓狗，避免意外發生。如需協助，可以致電愛協24小時熱線：2711 1000。