觀塘偷熊貓｜「自由空間」值$100展品失竊　警拘一名37歲內地女

觀塘「自由空間」公園揭發有熊貓展品失竊。今日（15日）市建局行政總監韋志成在網誌中表示，場內有兩隻熊貓不翼而飛，懷疑被人盜去，市建局已報警處理。據了解，事件涉及兩宗案件，其中一案發生在上周四（12日），警方經調查後，於秀茂坪康寧道遊樂場外，拘捕一名涉案內地女子。消息稱，有人聲稱將公仔送給其孩子。《香港01》正向市建局查詢事件。



觀塘市中心「自由空間」啟動「WINTER TRANSFORM」聖誕節慶活動，其中有兩隻熊貓展品不翼而飛；市建局稱已報警處理。（市建局 facebook／開心建城 URAmity）

警方表示，12月12日晚上約9時45分，接獲一名男保安報案，指發現觀塘裕民坊外一空地，一隻約值100元的熊貓展品不翼而飛，懷疑被人盜去。警方將案件列作「盜竊」處理，觀塘警區刑事調查隊第六隊經情報分析及翻查閉路電視後，昨日（14日）在秀茂坪區，以涉嫌「盜竊」拘捕一名37歲持雙程證的內地女子。她已獲保釋候查，須於12月下旬向警方報到。

另外，警方於12月9日上午約9時25分，亦接獲一名男保安報案，同樣指一隻約值100元的熊貓展品不翼而飛，要求警方備案，案件列作「雜項事件」。警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。

觀塘市中心「自由空間」啟動「WINTER TRANSFORM」聖誕節慶活動，其中有兩隻熊貓展品不翼而飛，市建局稱已報警處理。（市建局 facebook／開心建城 URAmity）

今日（15日）市建局行政總監韋志成在網誌中表示，據團隊向他匯報，場內其中兩隻熊貓不翼而飛。團隊翻查閉路電視影片後，發現兩隻熊貓被人盜去，市建局已報警處理。

資料顯示，市建局12月6日起於觀塘市中心舉辦「WINTER TRANSFORM」大型聖誕節慶活動，安排共80隻、身高0.5米至3米的大熊貓裝置，遍佈市建局項目「自由空間」，讓市民和遊客「打卡」。

其中，兩隻1.5米高的大熊貓更會化身為工業風的機械熊貓，及代表多元宇宙的太空人熊貓，寓意觀塘市中心由昔日工業區蛻變成香港第二個核心商業區。裕民坊商場及市集內的商戶亦會推出與大熊貓相關產品，刺激消費，促進「熊貓經濟」。聖誕過後，大熊貓將換上農曆賀年新裝，繼續展出至明年3月。

上周四（12日），一個圓頂上蓋燈飾疑短路冒煙起火；底下的熊貓「有驚無險」。（Venus Lo / 官塘群組）

而上址於上周四（12日）晚約7時半，其中一個圓頂上蓋燈飾疑短路冒煙起火，幸火勢不猛，底下的熊貓「有驚無險」。