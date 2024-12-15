觀塘偷熊貓｜「自由空間」公仔展品失竊　消息：一名女子被捕

觀塘「自由空間」公園揭發有熊貓展品失竊。今日（15日）市建局行政總監韋志成在網誌中表示，場內有兩隻熊貓不翼而飛，懷疑被人盜去，市建局已報警處理。



消息稱，其中一案件發生在上周四（12日）；警方經調查後，於秀茂坪康寧道遊樂場外，拘捕一名涉案的姓莫（37歲）女子，據悉有人聲稱將公仔送給其孩子。《香港01》正向警方及市建局查詢事件。



觀塘市中心「自由空間」啟動「WINTER TRANSFORM」聖誕節慶活動，其中有兩隻熊貓展品不翼而飛；市建局稱已報警處理。（市建局 facebook／開心建城 URAmity）

今日（15日）市建局行政總監韋志成在網誌中表示，據團隊向他匯報，場內其中兩隻熊貓不翼而飛。團隊翻查閉路電視影片後，發現兩隻熊貓被人盜去，市建局已報警處理。

觀塘市中心「自由空間」啟動「WINTER TRANSFORM」聖誕節慶活動，其中有兩隻熊貓展品不翼而飛，市建局稱已報警處理。（市建局 facebook／開心建城 URAmity）

資料顯示，市建局12月6日起於觀塘市中心舉辦「WINTER TRANSFORM」大型聖誕節慶活動，安排共80隻、身高0.5米至3米的大熊貓裝置，遍佈市建局項目「自由空間」，讓市民和遊客「打卡」。

其中，兩隻1.5米高的大熊貓更會化身為工業風的機械熊貓，及代表多元宇宙的太空人熊貓，寓意觀塘市中心由昔日工業區蛻變成香港第二個核心商業區。裕民坊商場及市集內的商戶亦會推出與大熊貓相關產品，刺激消費，促進「熊貓經濟」。聖誕過後，大熊貓將換上農曆賀年新裝，繼續展出至明年3月。

上周四（12日），一個圓頂上蓋燈飾疑短路冒煙起火；底下的熊貓「有驚無險」。（Venus Lo / 官塘群組）

而上址於上周四（12日）晚約7時半，其中一個圓頂上蓋燈飾疑短路冒煙起火，幸火勢不猛，底下的熊貓「有驚無險」。