網民直擊│黃大仙綠VAN疑不滿前車斑馬線前停下　人群中逆線爬頭

黃大仙發生匪夷所的思駕駛事件。有網民於周四（19日）晚上，在facebook駕駛群組中發布一條不足20秒的短片，片段中可見一輛綠頂專線小巴，在黃大仙東頭村道近龍趣園對開斑馬線，疑因前面私家車停在斑馬線前，小巴突然抽向右邊，隨後竟踩油逆線爬頭行駛，期間仍有行人在斑馬線上，可謂險象環生。



片段開始時小巴已抽向右邊。(片段來源：facebook群組：車cam L（香港群組）」

該段網片被拍攝者附上了文字，標明了事發時間為12月19日晚上約9時，地點為黃大仙東頭村道近黃大仙中心巴士總站。涉事小巴車頭玻璃放有「33M」路線牌，由黃大仙前往海港花園。

小巴抽向右邊爬頭，期間越過安全島至對面行車線離開。(片段來源：facebook群組：車cam L（香港群組）」

就片段所見，斑馬線前一輛白色私家車停下，有多名行人在橫過馬路；而片段開始時，小巴車頭已抽出少許右邊的狀態，頭輪並壓住「之」字線。有網民詢問拍攝者為可能預計小巴會逆線而舉機拍攝，拍攝者回應指，由於小巴已抽頭，故判斷小巴會繼續爬頭行駛。而小巴最終越過安全島駛至對面行車線、穿過人群中的狹縫駛離現場。

小巴抽向右邊爬頭，期間越過安全島至對面行車線離開。(片段來源：facebook群組：車cam L（香港群組）」

不少網民留言回應，希望拍攝者能舉報涉事小巴司機。根據運輸署資料，當汽車駛近「斑馬線」時，駕駛人士須留意是否有等候橫過馬路的行人。應減速，預備在「讓路」線前停下來，讓他們橫過馬路。如有人踏足「斑馬線」上，便須停車，讓行人橫過馬路。在髹有「之」字線的控制區內，不可超越最靠近「斑馬線」正在行駛的車輛，也不可超越正停下讓路給行人的車輛。

小巴抽向右邊爬頭，期間越過安全島至對面行車線離開。(片段來源：facebook群組：車cam L（香港群組）」