彌敦道攔截巴士｜狂漢爆粗罵車長　九巴：嚴厲譴責　正研跟進行動

昨晚（25日）聖誕節網上瘋傳一段影片，可見一名男子在尖沙咀彌敦道近北京道、重慶大廈對開狂奔，並從後追趕一輛260X九巴，兩次按下車頭緊急太平門掣，爆粗罵辱車長。



九巴今日（26日）回覆《香港01》查詢時表示，嚴厲譴責該名男子行為，強調任何人在巴士正常行車期間，意圖干擾或妨礙巴士運作、嘗試截停巴士和強行按動只供緊急時使用的太平門掣，會對其個人本身、車上乘客和其他道路使用者構成嚴重危險，九巴已知悉事年，現正研究適當的跟進行動。



涉事男子在彌敦道狂奔，從後追趕260X路線、往屯門方向開出的九巴。（網上影片截圖）

九巴表示，昨晚約9時45分，涉事260X巴士在彌敦道近中間道巴士站上客後開出，駛至近北京道的交通燈位前面時，一名男子突然闖進行車線並拍打車身，車長即時停車了解情況，該名男子繼而不停大聲指罵車長，其後自行離去。

涉事男子疑兩次按下巴士車頭的緊急太平門掣。（網上影片截圖）

相關影片可見，尖沙咀彌敦道近北京道、重慶大廈對開，有一名男子在彌敦道狂奔，從後追趕前往屯門的260X九巴。至北京道一行人過路處時，該名男子疑兩次按下巴士車頭的緊急用的太平門掣；九巴於是減慢車速，此時交通燈亦由綠燈轉成紅燈。男子見狀爆粗大罵司機：「我X你老X啊！」，並經車頭繞到司機位置，影片到此結束。