荔枝角墮樓壓人｜被壓中傷者疑為運輸工　同事憂心：希望吉人天相

荔枝角永康街今午（30日）發生墮樓壓人事件，墮樓女子當場死亡，遭壓中的男途人重創送院。現場消息指，被壓中的男途人懷疑是運輸工人，在等候收貨期間出事。現場另一名運輸工人憂心忡忡，他向《香港01》透露，遍尋該名同事無果，正確認對方身份；又引述警員表示，傷者送院時清醒，是「不幸中之大幸」，盼對方吉人天相。



被壓中的男途人頭、手流血，由救護車送往瑪嘉烈醫院救治，送院時有知覺。（黃學潤攝）

受訪運輸工人李先生表示，他與剛調來工作約兩個月、年約20多歲的同事，今午接到預約到場收貨。他等候期間，卻得知有人墮樓，壓中另一人。他查看下發現同事的手推車遺留在現場，惟多番致電聯絡該同事時，對方均沒有接聽電話，遂立即上前了解查問，獲悉一名傷者已被送上救護車。

運輸工人李先生（左）得知有人遭墮樓女子壓中，懷疑傷者是其同事，在現場向警員了解。（黃學潤攝）

李引述現場警員表示，傷者被送上救護車時清醒，現正確認對方是否其同事。對於今次事件，他慨嘆「意外好難講」，但知道傷者清醒，認是為「不幸中之大幸‥‥‥希望佢吉人天相」。

被壓中的男途人頭、手流血，由救護車送往瑪嘉烈醫院救治，送院時有知覺。（黃學潤攝）

至於墮樓的女事主，證實當場死亡。途人張小姐在事發後途經現場，指附近一帶有很多大貨車，她起初一度以為發生車禍，打算兜路避開，卻赫見蓋着事主的白布「同我隻腳就係一步之距」，感到緊張。她又稱，覺得年關前「好多嘢發生」，認為事故很難避免，但日後外出行路、過馬路時會更小心。

張小姐表示，一度以為現場發生車禍，得知其實是有人墮樓壓中其他人後，表示事故很難避免，但自己日後會更小心。（黃學潤攝）

事發在今午約2時半，一名女子在永康街55號高處墮下，壓中一名男途人，起初據報兩人均陷入昏迷。救援人員趕至，證實女事主當場死亡，男途人則回復清醒，被送往瑪嘉烈醫院搶救。現場消息指，女事主年約30多歲，在永康街55號金百盛中心高層墮下。警方正調查事件起因。

一名女子在荔枝角永康街55號墮樓，壓中一名男途人。警方封鎖現場調查。（林振華攝）

荔枝角永康街55號有人從高處墮下，並壓中一名途人。（讀者Samuel Tse提供）

救援人員在場救治。（讀者Samuel Tse提供）

荔枝角永康街55號有人從高處墮下，並壓中一名途人。（讀者Samuel Tse提供）

警員到醫院調查事件。（黃學潤攝）

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