平安夜銅鑼灣餐廳便利店3竊案失1萬財物　警憑天眼一周後拘48歲男

灣仔警區刑事部人員翻查大量閉路電視片段，以及經深入分析和調查後，今日（31日）上午在北角勵德邨一單位拘捕一名姓黎（48歲）男子，涉嫌「爆竊」及「盜竊」。行動中，警方在該單位內檢獲部分懷疑失物及一些涉案的衣服和手提袋，相信與12月24日的一宗爆竊案及兩宗店鋪盜竊案有關。被捕人現正被扣留調查，案件交由灣仔警區刑事調查隊第五隊跟進。



警方12月24日清晨接獲報案，指大坑一餐廳正門玻璃被硬物打破，店內有3部平板電腦懷疑被盜。及後，銅鑼灣的兩間便利店接連發生店鋪盜竊，共有4罐啤酒及8支紅酒懷疑被盜，3宗案件的損失總值約一萬元。

行動中，警方檢獲疑犯作案時所穿衣物。（警方提供）

警：善用閉路電視協助執法

行動中，調查人員透過追查警方於罪案黑點安裝的閉路電視，成功鎖定疑犯身份，反映閉路電視在偵查罪案和保護市民性命財產方面的重要性。警方表示，將會繼續善用閉路電視協助執法。

警方重申，爆竊屬嚴重罪行，根據香港法例第2章《盜竊罪條例》第11條，一經定罪，最高可被判監禁14年。

警方呼籲，元旦假期期間，市民可能會離境，或較多時間會離開住所。警方呼籲市民要留意及好好保管自己的財物，在離開住所或店舖時緊記鎖好門窗，並避免擺放貴重財物或大量現金在處所內，同時亦要加強保安措施，例如考慮安裝防盜系統及高質量閉路電視。如發現可疑人物，請立即通知警方。