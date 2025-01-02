有片｜塘尾道兩車司機爆衝突　男子狂推的士疑伸手入車：閘Ｘ我！

今日（2日）網上流傳一段影片，旺角塘尾道一輛的士及一輛黑色七人車的司機在路中爆發衝突。片中市區的士車身側向鄰線，車頭攔着七人車，但未能確定兩車事前曾否碰撞。七人車多次後褪及前移，但被的士三連閘，擋住去路，七人車男司機情緒激動，突然衝落車並推撞的士司機位的車窗，又用盡全力猛推的士車頭，後來更疑曾伸手入司機位，其間他多次怒吼：「Ｘ你ＸＸ，閘Ｘ我」，同車女乘客勸喻「冷靜」後，他才回到車上，結果一開車再被的士第四度閘停，兩車更疑曾擦撞。盛怒男司機再度下車，片段在此結束。



另一段影片可見，最終警方到場調停，有男子指先前遭人撞其車，所以便追他。兩段影片均未有交代事發日期時間及事件後續。



旺角塘尾道一輛的士及私家車疑發生碰撞，之後私家車遭的士三連閘，擋住去路間再生碰撞。（網上影片截圖）

+ 5

兩段片段拍攝於旺角塘尾道近太子道西，懷疑是深夜時分，但上載者未有交代事發日期。首段影片一開始時，一輛黑色七人車於塘尾道一條中線及右線之間，遭一輛的士攔住去路，期間有車輛響咹，惟的士不動如山。

七人車男司機見狀倒車，打算再從後加速切向右線，但遭的士司機看穿意圖，再「閘」其一下，男司機見狀怒罵「Ｘ你ＸＸ」，即落車走向的士，其間有人曾稱「報咗警」，但男司機沒有理會，一邊多次辱罵「Ｘ你ＸＸ，閘Ｘ我」，一邊推撞該輛的士。他先用力推向的士司機位車窗，然後再拼命推的士車頭，後來又走到司機門側，疑曾伸手入車內。過程將近半分鐘，七人車女乘客赫見司機情緒失控，曾試圖阻攔及高呼：「冷靜啲啦你！喂！」而的士司機在混亂間，亦慢慢將車退回平排。

旺角塘尾道一輛的士及私家車疑發生碰撞，之後私家車遭的士三連閘，擋住去路間再生碰撞。（網上影片截圖）

男司機之後返回七人車，再起動之際的士再「閘」一下，擋其去路。這次七人車半吋不讓，直直向前，最終兩車發生碰撞，後方亦出現警車鳴笛聲，首條短片便結束。

而另一段短片開始時，警方在場調查事件因由，雙方落車接受調查，期間有男子指「（佢）撞咗我架車又走咗去，咪追佢囉」，之後片段到此結束。