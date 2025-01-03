寶田謀殺案｜死者遭兇徒狂刺斃命　1女涉誤導警務人員被捕

屯門寶田邨昨日（2日）晚上發生謀殺案，一名男子疑遭人用刀刺傷背部斃命。消息稱，死者33歲疑有不良嗜好，因為「爭女」與另一名男子爭執。昨晚死者步出寶田邨7座時，遭該名男子用利器不斷狂刺致命。警方調查期間，一名44歲女子涉嫌誤導警務人員被捕，案件現交由屯門警區重案組跟進。警方現正追緝疑兇。



據了解，男死者姓黃33歲，疑為一名癮君子。較早前認識了一名44歲女子，其後雙方開展姊弟戀，但因此與女友的前度男友爭執結怨，據知對方亦為一名癮君子，且有黑社會背景。案發時事主離開7座時，女友的前度踏單車而至，雙方有爭拗，事主被對方用利器不斷刺向背部，疑兇逞兇後逃離現場。

其後警方接觸到一名姓吳（44歲）女子，據悉她是被兩男「爭奪」的對象，惟她在調查中誤導警務人員，遂以「誤導警務人員罪」將其拘捕，案件現交由屯門警區重案組第一隊跟進。

警員翻看衣物回收箱。（羅敏妍攝）

案發於昨晚10時12分，寶田邨7座保安員報案指，一名男子遭人襲擊﹐背部有刀傷淌血。救護員到場時傷者陷入昏迷，送往屯門醫院搶救，至晚上11時55分證實不治；警方將案件改列「謀殺」案。

警員留意花槽是否有可疑物品。（羅敏妍攝）

警員在屋邨內大規模搜尋可疑物品。（羅敏妍攝）

警員翻看屋邨內的垃圾桶。（羅敏妍攝）

警員翻看屋邨內的垃圾桶。（羅敏妍攝）

早上10時左右，大批機動部隊人員在寶田邨範圍內搜索，包括路邊暗角、垃圾桶、衣物回收箱及花槽等。警員發現路邊有遺棄的物品，如一件外套，亦檢起仔細查看。

警員檢視地面一件外套。（蔡正邦攝）

警方在寶田邨大規模搜索。（蔡正邦攝）

警方在寶田邨大規模搜索。（蔡正邦攝）

警方在寶田邨大規模搜索。（蔡正邦攝）

警方在寶田邨大規模搜索。（蔡正邦攝）

▼周四晚上寶田邨發生謀殺案▼

現場為屯門寶田邨7座，大廈對開地面遺有大量血漬。（林振華攝）

現場消息稱，事發時兩名男子在大廈對開疑因「爭女」爭執，其間事主被人用刀直插背部，登時浴血倒地，地面遺下大量血漬。

警員持盾牌趕抵，封鎖現場調查。（林振華攝）

警方機動部隊趕抵增援，封鎖全幢第7座，並登大廈「洗樓」調查；同時在附近的草叢、斜坡等搜索，現正追緝兇徒及兇刀下落。

大批藍帽子增援，在附近草叢搜索兇器。(李家傑攝)

現場所見，有警員帶備盾牌及破門工具進入大廈，暫時未有人被捕。其間警員檢查一輛在大廈外的單車，懷疑與案有關；又帶走兩名男子助查，相信是死者親友或目擊者。

警員檢查一輛單車，疑與案有關。(李家傑攝)

警員在場帶走兩名男子助查，相信為目擊者或死者親友。(李家傑攝)

警員在場帶走兩名男子助查，相信為目擊者或死者親友。(李家傑攝)