銅鑼灣波斯富街天降一呎石屎磚　男子被砸傷頭一度昏迷送院

今日（3日）傍晚6時13分，銅鑼灣波斯富街70號至76號近羅素街，一名男途人被疑從高處墮下的一呎長石屎磚打中頭部，頓時流血，途人大驚報案。起初男子報稱清醒，救護人員到場發現79歲男事主陷入昏迷，並由救護車趕送律敦治醫院治理，經治理後回復清醒。消防一度出動災難應變救援車。意外後，警方封鎖現場調查，屋宇署亦有人員到涉事大廈檢查。



救援人員到場處理，現場交通一度擠塞。

波斯富街介乎羅素街與軒尼詩道之間的全線一度封閉，在晚上約7時半解散。

屋宇署回覆《香港01》查詢時表示，就本周五（3日）傍晚銅鑼灣波斯富街70號至76號一幢大廈外牆石屎剝落事故，署方接獲警方通知後，隨即派員視察，發現該大廈7樓外牆有石屎剝落的情況。警方已按署方要求暫時圍封受影響的行人路路段，署方亦已聯絡部分業主代表，及即時安排政府承建商移除可能仍有鬆脫石屎的部分，以確保公眾安全。有關移除工作仍在進行中。於緊急工程完成後，署方會根據《建築物條例》向相關業主收取所需費用。

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上刑事及民事法律責任。

消防一度出動災難應變救援車。（消防群組 Facebook / 黃開）

警方封鎖現場調查。

一呎長石屎磚打中男子頭部，他陷入昏迷。

現場為銅鑼灣波斯富街與羅素街交界。