詐騙集團盗圖Deepfake換臉、AI合成　睇筆記學交友騙財　警拘31人

詐騙集團利用「深偽」（Deepfake）及AI技術行騙的手法愈趨成熟，塑造出虛擬人物於網上交友及建立網上情人關係，繼而再遊說受害人投資虛擬貨幣，然後捲款失蹤，不少受害人慘被騙財又騙心。警方上周便搗破兩個詐騙集團，拘捕31人。集團以Deepfake、僱用模特兒拍片及人工智能（AI）合成技術換面，製造「假情人」的虛擬照片和視頻。集團然後利誘年輕人加入行騙，提供「天書」教呃錢技巧，安排他們用「假情人」身分經網上攻略星馬台地區人士。騙徒更會建立「財務自由」人設及聲稱願意借錢，用「我生命中重要的人」等說法，加強說服力。警方調查相信，詐騙集團騙取超過3,400萬元，行動中亦檢獲1,000萬元懷疑犯罪得益。



警方商業罪案調查科署理總警司孔慶勳指，本港在2024年首三季的詐騙案比去年同期增加2,470宗，升幅達8.3%，相對2023年和2022年同期明顯收窄，指會繼續從拘捕和宣傳教育等多方面著手，全方位多角度去打擊詐騙案件。

警方賭破兩個詐騙集團，交代集團運作模式。（鄭嘉惠攝）

警方透過情報分析和主動調查，鎖定了一個以網上詐騙海外受害人，進行所謂「虛擬貨幣投資」的集團，警方日前（2至3日）展開代號「暗簾」的反詐騙行動，動員了超過100個探員，搗破了兩個位於九龍灣的詐騙中心，以串謀詐騙和洗黑錢的罪名拘捕31人，介乎20至34歲，大部份是報稱無業，部份為學生，當中包括了集團的主腦。行動中警方檢獲了超過1,000萬元懷疑犯罪得益，相信騙款得益超過3,400萬元。

警司馮培基指集團為保密性、掩人耳目和保持低調，在九龍灣兩座工業大廈中偽裝成二個普通公司的寫字樓，當設立詐騙中心後，詐騙的主腦和骨幹就會透過不同的渠道，以賺快錢為招徠，招攬本地不同的年輕男女加入詐騙團伙，亦會向這些新加入的成員提供如同「天書」的內部筆記訓練，教導他們在不同的網上交流平台結識異性作為詐騙的對象，集團的主要的詐騙目標是集中於台灣地區、新加坡和馬來西亞等。

集團為保密性、掩人耳目和保持低調，在九龍灣兩座工業大廈中偽裝成二個普通公司的寫字樓。（鄭嘉惠攝）

犯罪集團過着奢華生活，並在網上交流平台建立財務自由的人設設。（鄭嘉惠攝）

為了增加接觸到詐騙對象的機會，以及找到多一些有經濟能力的詐騙對象，這個集團的成員會在網上交流平台上，並建立「財務自由（財自）」人設，不時炫耀自己有奢華生活習慣和圈子，指擁有名貴跑車、名錶、手袋、手飾、喝名貴紅酒，時常出席虛擬貨幣圈子裏面的名人飯局及周遊列國去旅行。

以前我也不懂品嚐紅酒，現在跟幣圈老闆他們相處時間久了，才慢慢懂得一點皮毛哈哈 詐騙集團的內部教學筆記

這個集團的成員會在網上交流平台上，並建立「財自」人設，不時炫耀自己有奢華生活習慣和圈子。（鄭嘉惠攝）

當中集團會透過在網上偷取圖片，利用「深偽」（Deepfake）技術製作假照片，然後僱用模特兒拍攝影片，再用人工智能AI等合成技術進行換面，製造虛擬照片和視頻去吸引詐騙的目標，加上本身制定的劇本用釣魚的手法分階段去接觸這些詐騙案的目標。

當中集團會透過「深偽」（Deepfake）、僱用模特兒及AI等合成技術進行換面，去製造虛擬照片和視頻去吸引詐騙的目標，加上本身制定的劇本用釣魚的手法分階段去接觸這些詐騙案的目標。（鄭嘉惠攝）

首先，成員會接觸目標，了解他們的背景興趣、職業、家庭狀況和感情生活，並將這些資料記錄下來，當進一步與他們熟絡之後，便會了解他們的收入、資產、身家及投資習慣。

當進入第二階段，發現目標有利可圖時，就會投其所好，慢慢取得他們的好感和信任，繼而向他們表達希望可以發展一些網上情人的關係，同時分享投資虛擬貨幣的知識、經驗，聲稱可以經過投資這些虛擬貨幣獲取穩定和可觀的收入，鼓勵他們去購買虛擬貨幣投資。

你知不知道我會願意咁樣做，因為你是我生命中重要的人。 詐騙集團的內部教學筆記

到了第三階段，成員就會開始向他們推介一些位於境外的網上虛擬貨幣投資平台，實際是由海外詐騙集團營運，並聲稱可以透過平台能夠以質押（staking）形式去獲取穩定和可觀的收入，提議借錢給目標放進其戶口進行質押，若對方回絕，成員會利用筆記技巧讚目標「特別」、是其「生命中重要的人」，所以願意這樣做。

犯罪集團會準備「天書」，成員可根據筆記的教學，進一步取得詐騙對象的信任。（鄭嘉惠攝）

成員會稱可在六個月內獲取超過5成的收入，受害人因與虛假的情人建立了一定的信任，便信以為真，將大批虛擬貨幣轉入平台提供的錢包地址，之後成員就會斷絕與這些詐騙對象的聯繫，並短期內消失，最終受害人便會血本無歸。詐騙集團會拿受害人的虛擬貨幣與海外的詐騙集團拆帳，獲4至5成騙款，主腦亦會利用俗稱OTC的虛擬貨幣場外交易所轉換成現金，作為詐騙集團前線成員的報酬。

警方強調串謀詐騙是嚴重罪行，一經定罪，根據《刑事罪行條例》最高可處監禁14年。警方呼籲，進行任何投資時要謹慎對待不明來源的邀請，不要回應任何來歷不明、並誘導參與高利潤投資計劃的邀請，尤其是網上結識的新朋友。對於聲稱能帶來豐厚回報的投資項目，要保持高度警惕，對於聲稱能快速賺錢的途徑，也應加倍小心。在購買複雜的投資產品前，務必向專業人士諮詢，獲取專業的投資建議和風險評估，考慮網上投資時亦要選擇有信譽的平台。警方提醒廣大市民，無論參與犯罪團伙的哪一部分工作，都是違法行為，一旦被查實，同樣犯法。

警方商業罪案調查科警司馮培基（左）、警方商業罪案調查科署理總警司孔慶勳（中）及警方商業罪案調查科高級督察方詩穎（右）。（馬耀文攝）