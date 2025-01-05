九龍灣奪命車禍｜休班海關員舉動惹激辯　律師：市民要安全勿魯莽

九龍灣宏基街上周五（3日）發生一宗涉及電單車的致命事件。27歲黃姓男子在宏照道駕駛電單車時，疑因車牌歪斜被交通鐵騎亮警號燈尾隨，根據閉路電視及車cam影片，雙方在宏基街追逐兩個圈，首圈兩車速度相若，第二圈時電單車加速拋離交警。電單車其後高速駛至宏基街近郵政大樓外時，一名40歲休班海關男關員站在路中心，作出疑似攔車的動作，當電單車直駛向他時，雙方擦撞，關員的右手疑撞及鐵騎士頭盔，導致頭盔甩脫，鐵騎士繼而連人帶車傾側，其後撞柱身亡。經調查後，證實電單車行車證及保險過期。



事發時的影片在網上瘋傳，網上持續有意見評論案中鐵騎士及休班海關男關員的行為，《香港01》就事件向執業大律師陸偉雄查詢，他表示鼓勵市民助人，但切記要思考行為是否合理及相稱，同時提醒市民做任何行動前要顧及自身及他人安全，切勿魯莽行事，而他則從法律層面分析今次案件可能性。



執業大律師陸偉雄強調，他鼓勵世界上多些好人，目擊罪行發生時應伸出援手，並稱協助警方追捕疑犯的想法亦值得嘉許。然而，即使出發點光明磊落，亦不能夠忽略所採取的方法是否合理、相稱，不能只是「心口有個勇字」，提醒切勿輕舉妄動或魯莽行事。

若案件召開死因研訊，陪審員會決定死者的致死原因及與死亡事件有關的情況，若是非法被殺，警方會重新審視證供以決定會否作刑事檢控，同時家屬亦可基於死因庭上披露的細節及證據，決定是否作出民事索償。

一名男子站在路中心作出「守龍門」的動作，見到電單車高速駛至，男子曾向左閃避，其手部被電單車撞及。（網上影片截圖）

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律師根據影片情況評論 細節須待警方深入調查

至於該名馬路上的男子是否有機會觸犯刑責，陸偉雄指，他只能根據影片情況，從法律觀點作評論。他提出需考量行為的理據、對稱性、安全性等，而警方會深入調查案件細節，「如果（調查發現）有嚴重失誤疏忽，就符合到（被起訴）誤殺呢個門檻」，並解釋控告誤殺門檻很簡單，例如安達臣道天秤奪命工業意外中，地盤項目經理亦被控告誤殺罪。

陸偉雄解釋，阻截車輛前，應向駕駛者作清晰預警，從片段所見，該男子當時並非執行職務、沒穿着制服或反光衣、沒有表露身份、沒事前作出警告等。另外，是否能預視得到其動作可能會引致的結果，「當時環境好安全，你梗係覺得佢會停到，或者佢已經收慢」，但若然對方是高速行駛，任何動作均會擾亂對方的駕駛，有可能會導致電單車失平衡肇事，危及任何一方，包括其自身的安全。

律師﹕不能單憑一段影片便蓋棺定論

陸偉雄又指，需考慮男子是否以相稱的方法，去協助制止一宗懷疑違法行為，「唔應該用我殺咗人，或者我打完劫，去捉我嗰個方法，去對付啲無牌小販㗎嘛」。但他強調絕不能單憑一段影片便蓋棺定論，要考慮男子的理據，「我哋唔應該只睇眼前嘅瞬息間嘅嘢」，有可能該男子事前已向司機作出多次警告，又或者司機曾作出危險性行為，而促使男子攔車。

九龍灣宏基街有電單車失事，斷成兩截嚴重損毀，鐵騎士當場死亡。（梁偉權攝）

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至於《侵害人身罪條例》中有一項「可原諒殺人」，任何人因不幸情況或出於自衞而殺人，或在任何其他情況下合法殺人，均不會因此招致處罰。陸偉雄稱未必適用於今次案例，他舉例指在警察執行職務時遇上自身安全受威脅的情況下，為保護自己，拔槍射殺對方才能以此作抗辯。

另外，會否控告干擾車輛、普通襲擊、刑事毀壞、途人疏忽地危害他人安全等，罰則相對輕微、甚至只是罰款的罪行，陸偉雄指今次案件中導致人命死亡，鑑於案件嚴重性，他認為調查或起訴均不會棄重取輕，「佢哋應該一睇就會睇最嚴重嗰個」、「唔會考慮呢啲不着邊際或者俗語所係雞毛蒜皮嘅嘢」。

陪審員會審視各事實 包括被告抗辯理由、鐵騎士行為

一旦被控告誤殺，將由高等法院陪審員，根據案件中的各種事實，包括被告的抗辯是否合理及對等、其他獨立證人的口供、現場客觀環境、死者當時的駕駛態度及其本身涉嫌違法的內容等，來決定案中的被告人是否有罪。

九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，馬路上遺下一個頭盔。（鄧海興攝）