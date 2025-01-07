尖山隧道車禍｜石屎泵車翻側毀牆　運輸署關注：要求營辦商交報告

尖山隧道今午（7日）有石屎泵車翻側，掃毀多幅牆板，導致交通嚴重擠塞。運輸署晚上回覆查詢時表示，青沙管制區營辦商今午透過管制區交通監察系統，發現一輛混凝土泵車在尖山隧道往沙田方向管道內，懷疑失控而發生事故，已即時派員前往事發地點，實施適當的交通措施及通知相關政府部門協助。警方正調查事故起因。運輸署稱十分關注事故，已要求隧道營辦商提交詳細報告，並全力配合警方調查。



尖山隧道管道內有拖車失控，被拖行的石屎泵車翻側，掃毀多幅牆板。（曹德熙攝）

案發於今日（7日）下午約4時53分，一名62歲姓陳男子駕駛拖車，拖行一部石屎泵車，其間拖車懷疑失控，被拖的石屎泵車翻側。現場片段可見，隧道內多幅牆板被撞毀跌於地上，泵車零件及其他碎片散落地上，有隧道職員在場拍攝記錄，亦有警員在場調查。有路經車輛人士赫見車禍，驚呼：「嘩‥‥‥成架（車）反咗！」

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事發後，由於連接拖車與石屎泵車的鐵架彎曲，有工人到場燒焊拆開鐵架，以便分開兩車。多名隧道職員則在場清理車輛和隧道牆板等的碎片。受車禍影響，交通嚴重受阻。

運輸署表示，因交通意外，青沙公路（尖山隧道）往沙田方向的部分行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通擠塞。

尖山隧道有石屎泵車翻側，隧道多幅牆板被撞毀，警員到場調查。（車cam L（香港群組）/Sunny Lee）

今次是9日內第二宗重型車輛撞毀隧道的意外。上周一（12月30日）下午5時許，一輛吊臂車在屯赤隧道往屯門方向管道內慢線行駛期間懷疑失控，撞向石壆後，反彈到快線，掃毀長約30米的牆板和一個緊急逃生出口指示燈箱，再滑前一段距離始停下。

▼12月30日屯赤隧道吊臂車撞毀牆板▼



屯門—赤鱲角隧道往屯門方向管道內，有吊臂車疑失控撞毀隧道牆板，大量碎片散落路面。（林振華攝）