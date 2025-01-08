慈雲山腦退化翁散步迷路跌倒獨坐木凳　警員合力扶起護送平安回家

東九龍衝鋒隊於今午（8日）在慈雲山毓華里及毓華街一帶進行反罪惡巡邏，約4時05分在該處發現一名老翁疑似迷路，獨自坐在一張木凳上。警員見狀上前查看，獲悉老翁居住在慈愛苑，患有腦退化半年，較早前在附近散步後迷路，其後不慎跌倒。



警員經了解後，為老翁初步檢查，相信沒有骨折及流血，老翁其後亦表示不需要救護車協助。最後確認老翁無恙後，警員以警車護送他返回慈愛苑愛寧閣住所，並交由其妻子照顧，警員亦將是次案件轉介智蹤計劃。



警員合力左右扶着跌倒老翁。（警方提供）

警員確認老翁無礙後，送他平安回家，並交由其妻子照顧。（警方提供）

「智蹤計劃」自2022年推出，是警方東九龍總區與不同政府部門、地區關愛隊、善團及地區長者中心，針對有走失風險的認知障礙人士、精神上無行為能力人士（MIP）及特殊需要學童（SEN）而推出的計劃。計劃透過提供藍牙定位裝置，協助照顧者能夠迅速、準確地尋回走失的親人。

去年9月東九龍總區亦正式成立「智蹤聯盟」，聯合警務處、醫管局、社會福利署、房屋署、關愛隊和善團力量；並透過聯盟機構分發約3000個裝置予有需要家庭，為高風險人士提供更全面的防走失服務。