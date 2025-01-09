國泰尼泊爾抵港客機　連續兩日疑集體食物中毒　5人送院

國泰航空繼昨日（8日）凌晨一班從尼泊爾飛抵本港的客機上，懷疑有多人食物中毒後，今日（9日），一班同樣為編號CX640的客機，再發生同類事件。據了解，機上約有15人感到不適，消防處今日（9日）凌晨3時許接獲通知後，派出多輛救護車在機場戒備，最終共有4男1女需要送往北大嶼山醫院接受治理。



去到今日凌晨5時許，該5人由消防處「抬床運送及載客兩用車」載往醫院，眾人可以自行下車，步行前往醫院。



衛生防護中心昨日指出，8日發生的食物中心事件中，病人於當地登機前，亦曾進食一款外賣沙律醬雞肉青瓜番茄三文治和薯條。初步相信個案較大可能由該款三文治引致。此外，經翻查資料顯示，兩班機並非以同一架客機執飛。



5人被送往北大嶼山醫院接受治理。

4男1女不適需要送院

今日凌晨3時04分，本港消防處接獲當局通知，指一架由尼泊爾加德滿都返回香港的CX640航班，機上大約有15人懷疑食物中毒。消防處派出最少7輛救護車到達機場候命。航班於本港時間凌晨3時20分降落香港國際機場，救護人員隨即登機處理病患者，最終其中5人於凌晨5時許送院。

5人被送往北大嶼山醫院接受治理。

事發前一日同一航班編號客機發生同類事件

事件發生前一日，即24小時前，同一航班編號的CX640客機，亦發生同類事件。本港衛生防護中心昨晚（8日）通報，指接獲國泰航空公司通知，昨早一班由尼泊爾加德滿都抵港的航班上，有部分乘客報稱在飛機上用餐後10至30分鐘後出現嘔吐、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。中心的港口衞生科人員於航班抵港後，隨即登上涉事航班向受影響乘客進行流行病學調查。涉及的6男4女年齡介乎21歲至38歲，其中4人抵港後到醫院求醫，全部無須入院。

1月9日凌晨3時20分，CX640客機由尼泊爾飛抵本港，多輛救護車在機場戒備。(圖片來源：flightradar24.com)

衛生防護中心估計並非飛機餐出事

經衛生防護中心初步調查顯示，飛機餐食物包括麵包﹑水果﹑沙律﹑羊肉飯﹑雞肉飯和雪糕。另一方面，其中9名受影響人士參加同一個交流團，於2024年12月28日至2025年1月7日到尼泊爾。除了在回程航班上用餐外，該9名人士在登機前約兩小時（即出現病徵前4至5小時），亦曾進食一款外賣沙律醬雞肉青瓜番茄三文治和薯條。綜合現時掌握的流行病學調查資料，個案較大可能由該款三文治引致。

衞生署今日調查一宗從尼泊爾回港的食物中毒個案群組，共涉及10人。（資料圖片）

「抬床運送及載客兩用車」再次出動

根據航班追蹤網站flightradar24.com資料顯示，涉事的兩班CX640航機，並非同一架客機。

消防處今次使用的「抬床運送及載客兩用車」，源於2022年本港爆發疫情期間，消防處為了提升運送效率，斥資240萬元將4輛24座載客車改裝成「抬床運送及載客兩用車」，車上具備基本維生及急救儀器，可容納4張抬床。有別於一般救護車只能運載最多2名病人，「兩用車」運載量上升，估算效率提升2至3倍。