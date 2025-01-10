香港仔魚市場員工遭黑漢吹雞打傷　警查天眼拘3人　料涉泊車問題

警方於去年12月21日接獲報案，指香港仔魚類批發市場一名員工，與一名男子在上址因泊車問題爭執，該男子隨即自稱為「社團人士」，並在30分鐘後帶多3名男子到返回現場及毆打受害人，受害人被打傷頭、手及腳，被送往瑪麗醫院治理。警方翻查大量閉路電視後，今日（1月10日）以「自稱三合會成員」及「有意圖而傷人」罪拘捕3名男子。



行動中，3名男子被捕。（陳浩然攝）

西區刑事總督察盧健邦簡報案情指，涉案男子與受害人爭執後，先登上一輛私家車離開，至約30分鐘後，連同另外3名男子再次出現，並毆打受害人，其中一名兇徒更手執鐵鏟攻擊受害人，令他頭部及左邊手腳受傷。受害人被送到瑪麗醫院治理，及後已出院。據了解，鐵鏟懷疑是兇徒在現場隨手拾起用以施襲。

西區刑事總督察盧健邦簡報案情。（陳浩然攝）

盧健邦稱，兇徒作案時以頭套蒙頭，增加了警方調查難度。西區警區反三合會行動組接手調查，翻查大量閉路電視，當中包括針對罪案黑點安裝的新閉路電視，而警方經情報分析，成功鎖定疑犯身分，在今日（10日）清晨採取行動，以「自稱三合會成員」及「有意圖而傷人」罪拘捕3名男子。

3名被捕男子介乎26至44歲，分別報稱無業、商人和裝修工人。據了解，他們均有黑幫背景，其中兩人為和合圖成員，另外一人隸屬和勝和。行動中，警方檢獲他們在犯案時所穿的衣著。

行動中，警方檢獲疑兇作案時所穿衣物及懷疑涉案的鐵鏟。（陳浩然攝）

盧健邦表示，經警方初步調查，相信案件是單一事件，因泊車問題而起，不涉及幫派糾紛。消息指，當時其中一名被捕人將私家車停在檔口恆常泊車的位置，但遭受害人驅趕，繼而起爭執。

警方強調，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一。（陳浩然攝）

警方重申，自稱三合會成員和有意圖傷人是非常嚴重的罪行，一經定罪，可以分別判處監禁7年和終身監禁，市民切勿以身試法。警方續指，對於有黑社會分子在光天化日之下，對市民干犯暴力的罪案予以嚴厲的譴責。

警方強調，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方對所有黑社會有關的活動，都會採取零容忍的態度。