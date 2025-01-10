將軍澳景林邨法團選舉　監票及候選人遭恐嚇　參選人等17人被捕

警方早前接獲舉報，有人在2024年12月，向將軍澳景林邨業主立案法團選舉監票人員及候選人作出言語恐嚇。警方其後調查，發現有3宗「串謀刑事恐嚇」案，懷疑與同月舉行的業主立案法團選舉有關。



警方調查後，在12月18日至今日（10日）展開拘捕行動，以「串謀刑事恐嚇」罪拘捕13男4女，年齡介乎25至77歲。東九龍總區反三合會行動組總督察何啟豪指，被捕人當中包括有參選人，部分人有三合會背景。



據悉被捕人為試圖影響選舉結果而犯案。警方表示，案件仍然調查中，會就業主立案法團選舉相關資料，轉介民政事務處跟進。

東九龍總區反三合會行動組總督察何啟豪交代案件。（梁偉權攝）

翻查資料，將軍澳景林邨於2021年的法團換屆選舉，同樣發生衝突，有業主疑不滿投票於平日舉行，而非週末，與法團主席、保安等起衝突，有保安員被推倒受傷。兩名業主被控傷人並被裁定罪成，判囚4星期。

根據香港法例，刑事恐嚇是嚴重案件，任何人威脅其他人，要對該其他人或第三人的人身、名譽或財產遭受損害，或會作出任何違法作為等，意圖使受威脅者或其他人受驚，或導致受威脅者或其他人作出或不作出他在法律上並非必須作出或有權作出的作為，即干犯刑事恐嚇罪，最高可判處5年監禁。

將軍澳景林邨業主立案法團選舉發生恐嚇案。（資料圖片）

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動之一，警方會竭盡所能，打擊與三合會有關的所有罪行