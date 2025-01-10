海外求職騙案死灰復燃　警籲警剔勿輕信標榜「高薪厚職」招聘廣告

內地演員王星（星星）早前在泰國與緬甸邊境失聯，疑經泰國被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，至本周二（7日）獲救，其後透露是被騙到泰國從事表演工作。本港警方今日（10日）亦在Facebook發帖，指出海外求職騙案近期有死灰復燃跡象，有市民懷疑被誘騙到東南亞國家，被禁錮並強逼從事非法工作。



警方指出，詐騙集團不斷進化，利用年輕人想往外闖蕩的心態，以旅遊和請人代購等藉口，誘騙他們到東南亞城市再禁錮，將魔爪伸向更多無辜的人 。



警方提醒市民，若不想「變成慘豬仔」，就要記得輕易相信網上的招聘廣告，尤其需要警惕標榜「高薪厚職」、「無需學歷或工作經驗」、「包機票食宿」的工作機會。市民亦可到保安局網頁查看有關「海外工作騙案」的警示及相關資訊。

警方提醒市民，切勿輕信標榜「高薪厚職」、「無需學歷或工作經驗」、「包機票食宿」的工作機會，以免慘被「賣豬仔」。（警方fb）

翻查資料，王星的女友於1月5日發微博，詳述王星赴投國拍戲失聯的過程，並向上海警方、中國駐泰國大使館等求助。事件引起內地民眾廣泛關注，內地當局介入後，王星迅速在1月7日獲救，被送返泰國。內地中央電視台報道，他會在今晚乘機返回中國。

泰國湄索警察局公布了一張疑似王星的近照，照片裡的他剃了頭髮，穿著一身白色運動服，腿上有紅斑。

王星獲救後曾接受泰媒訪問透露，他是被欺騙到泰國從事表演工作，但到達後卻被剃頭，其後被強迫在一個有50個中國人的建築物內練習打字，認為是要他做電訊詐騙中心的工作。他又強調「泰國還是挺安全的，大家不要擔心，我自己以後有機會的話，還會再來這邊，謝謝大家」。

王星女友嘉嘉1月5日晚發微博，公布了她整理出的王星去泰國拍戲失聯的詳細過程。

王星獲救。（網絡圖片）

王星的事件揭發後，有懷疑被拐至緬甸詐騙園區港人的家屬表示，去年12月中曾向港府求助，惟至今未有進展，感到無助。有家屬1月8日在前油尖旺區議員余德寶陪同下，到泰國駐港領事館遞交請願信，希望泰國政府協助營救，「希望能夠一視同仁、唔好有差別待遇，唔係因為佢係明星先至可以獲救」。

▼被拐港人家屬1月8日到泰國駐港領事館遞交請願信▼



前油尖旺區議員余德寶與兩名被拐港人的家屬到泰國駐港領事館遞交請願信。（盧翊銘攝）

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保安局日前回覆查詢指，截至去年底，共接獲26宗涉及港人在東南亞國家被禁錮的求助個案，當中13人已回港，其餘13人報稱人身自由受限。入境處已透過外交部駐港特派員公署及國家駐當地使領館跟進有關個案，並已按當事人或其家屬意願提供適切意見及可行協助。