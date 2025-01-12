元朗山火｜雞公嶺、牛潭尾路及壆圍接連現火龍　燒近26小時終救熄

元朗八鄉雞公嶺昨（12日）午5時31分發生的山火，今日（12日）凌晨一度由80米火線，蔓延成兩條分別200米及500米的火龍，今早雖然受控，該處火勢下午2時許大致撲滅後，卻波及鄰近牛潭尾路及壆圍一帶。



消防、民安隊及政府飛行服務隊直升機疲於奔命救援，及於晚上6時06分左右，壆圍一帶火勢被撲熄；晚上約7時06分，牛潭尾路剩下2米乘50米火場，亦終於熄滅。人員仍在場調查，以防山火死灰復燃。



一男一女險困山中 貓狗庇護站險遭殃

事發於昨日（11日）下午5時31分，警方接多人報案指在八鄉雞公嶺一帶目睹山火。至傍晚約6時半，一男一女報案稱，在雞公嶺遠足期間遇上火，一時難以下山，終由政府飛行服務隊接走，幸無大礙，經檢查後無需送院。今日早上10時40分，消防表示火勢已受控。

今日下午4時許，牛潭尾路附近出現40米火線，壆圍附近則一度出現有20米長火線、6乘8米及10乘10米火場。消防員及政府飛行服務隊（GFS）繼續灌救，民安隊亦上山以山火拍協助撲火。

而今日凌晨4時許，有動物義工在網上表示，非牟利保護動物機構「大樹下善待動物庇護站」在附近收留過百隻被遺棄貓狗，「火勢愈嚟愈接近」，經過消防撲救後，動物義工報平安，指庇護站後方的山火已於清晨5時半救熄，所有貓狗皆平安無事。

▼1月12日 民安隊登山助撲火▼



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▼1月12日 八鄉雞公嶺山火情況▼



今早8時許，山頭仍有少許火舌，白色濃煙持續冒出。（黃煦緻攝）

政府飛行服務隊繼續擲水彈協助灌救。（黃煦緻攝）

焚燒的味道攻入民居，灰燼亦飛到屋內。（黃煦緻攝）

▼1月11日 八鄉雞公嶺山火情況▼



1月11日，八鄉雞公嶺發生山火，長長火龍在山頭延綿。（黃煦緻攝）

八鄉雞公嶺發生山火。（元朗區議員何曉雯 Facebook）

八鄉雞公嶺發生山火。（香港突發事故報料區及討論區 Facebook / Mecat Siu）

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