大埔巴士女車長疑拒未摺疊嬰兒車登車　疑遭男家長推落地跌傷頭

大埔發生巴士車長遇襲事件。周日（12日）晚上10時許，據報一名九巴女車長，在大埔中心巴士總站，疑被一名男乘客出手襲擊。警方接報到場，發現女車長頭部受傷，救護員亦到場處理。警方正調查事件始末。事件被目擊者拍攝並張貼上網，據該網民指出，事發起因為一名男乘客聲稱「收唔到架BB車」，遭到巴士車長拒絕登車而引發。



發帖者為匿名，同時亦有人以匿名出帖聲稱自己是男家長的姊姊來回應事件。不過，其回應被其他網民圍攻，十多分鐘後即刪帖。而該帖文亦演變出大量「惡搞PO」。



車長倒地，涉事BB車及家長仍在現場。(網上圖片)

有網民於周日晚上，在網上社交媒體facebook社群「大埔 TAI PO」發帖文，指「72X事緣男乘客收唔到架BB車，司機唔俾佢上，跟住佢鬧個司機。司機就話唔開車，另一架72X到咗之後，佢嗰一家人都諗住上車。女司機攔住母女上車 ，男乘客就郁手推個女司機，司機就瞓低咗喺地下。ps: 女司機跌落地下嘅時候，聽到佢個頭撼咗落地下、都好響下。」

根據該發帖網民所附的圖片所示，一名穿車長制服的人士倒地，涉事的「一家人」連嬰兒車則仍在現場，沒有離開。同時有救護車到達現場，亦有多名巴士公司職員在場了解情況。

救護車到場處理傷者傷勢。(網上圖片)

該帖文一出即引來不少網民回應，一面倒直指男乘客不是：「收唔到架BB車就搭的士啦！香港搭巴士要收好架BB車先俾上巴士㗎」、「其實為咗唔摺架bb車而推跌人惹官非，真係痴」、「個細路睇住呀爸推人，身教👍🏻上唔到咪坐的士囉」，亦有網民清醒地再指出：「但係搭的士都係要摺車」、「收唔到就推返屋企啦」。

一名自稱是男事主胞姐的網民，其後以匿名方式再發帖「解釋」事件。帖文指摘「呢個巴士婆串串貢藐藐嘴，我細佬叫佢開雙門畀佢架BB車上車，佢都唔肯，死都要開單門，條巴士婆話你上到就上，我細佬就想試下上唔上到，因為站台距離架巴士實在太遠上唔到，又唔降低地台，跟住條巴士婆就落車話我細佬用粗口鬧佢，你洗唔洗咁呀，揸巴士咋你，你有冇同情心」。

聲稱男事主家姐的匿名帖文，轉眼即刪除。

當然此帖必火，一出即被網民圍攻，大約10多分鐘後帖文即被刪除。隨之而來是大量匿名惡搞帖文。

《香港01》正向警方及九巴查詢上述事件。警方指，於12日晚上10時04分接獲報案，指一名男子襲擊車長。案件現列為襲擊致有人受傷，正調查事件。