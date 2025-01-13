啟德地盤冧棚架｜工程為新急症醫院　造價至少$365億料2026年竣工

啟德承昌道一個醫院地盤，今日（ 13日）發生巨型棚架倒塌嚴重工業意外，初步11人受傷，兩人傷勢較重。據了解，涉事地盤為啟德發展區的新急症全科醫院，位處香港兒童醫院旁邊。



工程建造由醫院管理局執行，2018年動工，預計2026年竣工，總建築樓面面積達50萬平方米，至今工程費用逾365億元。落成後，預計成為香港最大規模的急症醫院之一，能提供2,400張住院和日間病床，亦為指定的創傷中心，提供24小時運作的急症室，料每年可提供140萬門診服務。



涉事地盤工程為興建新急症全科醫院，在香港兒童醫院旁邊。 （醫院管理局網頁）

根據醫管局網站顯示，2016年施政報告中，政府宣布撥款2,000億元，推行第一個醫院發展計劃，其中包括在啟德發展區興建新急症全科醫院。工程費用 （按付款當日價格計算）已達至少365億元，當中主要工程費用約為304.4億元；地基工程、挖掘和橫向承托工程、地庫挖掘工程，費用約為53.5億元；籌備工作費用，則約為7.6億元。

醫院位置選址承昌道，毗鄰為香港兒童醫院，鄰近港鐵九龍灣站。5座主建築包括急症大樓、行政大樓、教學及培訓大樓、專科門診診所大樓及腫瘤科大樓，設有2,400張病床，37個手術室及一系列的臨床服務和設施。工程亦包括在醫院工地相連的用地，建造一段行人專用的海濱長廊。

預計落成後，醫院總建築樓面面積達50萬平方米，能提供住院服務、 放射診斷服務、心導管檢查、急症觀察病房、待產及分娩等全科，成為香港最大規模的急症醫院之一，新急症醫院是指定的創傷中心，亦能提供24小時運作的急症室，能應對各類型急症、緊急情況及重大事故。

預計新醫院落成後面貌。（醫管局網站）

資料顯示，工程早於2018年動工，進行地基工程、挖掘工程展開。至2021年，計劃獲立法會財務委員會批准撥款。翌年2022年，工程開始在啟德發展區興建新急症醫院橫向承托，以及地庫挖掘工程。預計明年2026年竣工。

（醫院管理局網頁）

事發今午（13日）約3時59分，地盤內一幅面積約20米乘100米棚架倒塌。有工人被困在塌下的竹枝之間，初步有11人受傷，其中一人半昏迷。一人仍然被困在棚架上，救援人員正在現場搶救。消防處派出流動傷者治療車及輛助醫駕裝備車到場戒備，災難應變救援隊人員亦到場支援。

啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷。（讀者提供）

啟德承昌道一個醫院地盤有巨型棚架倒塌，多人受傷。（王譯揚攝）

▼ 2024年1月16日同一地盤失火 ▼



翻查資料，去年1月16日晚上10時許，同一地盤曾發生火警。建築物高層位置內火勢猛烈，冒出大量濃煙，更一度火乘風勢，蔓延至面向舊機場跑道一方的外牆圍網。最終焚燒3小時後，翌日凌晨1時許才大致救熄，幸無釀傷亡。