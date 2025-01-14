啟德地盤冧棚｜倒塌棚架已被拆散移走 警方勞工處續調查事故
撰文：翁鈺輝
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啟德發展區啟德新急症醫院地盤，昨日（13日）發生巨型棚架倒塌事故，造成11人受傷，當中4人情況危殆。事隔一天，涉事棚架已被「解體」，竹支及圍網等放在地上，工人將它們逐一移走。現場消息指，警方稍後會重返地盤了解及協助調查事故。
事發於昨日（13日）下午約3時59分，地盤內一幅面積約20乘60米的巨型棚架倒塌，有工人一度被困。事件中共11人受傷送院，其中4人危殆、1人嚴重。事後勞工及福利局局長孫玉菡稱，勞工處正全速調查事故，並發出6張「暫時停工通知書」，勒令停止有關棚架的工作。他稱，若調查發現有違例事項，定會依法處理。
記者今早再到地盤現場，可見倒塌的棚架已被「解體」拆散，工人正逐步將它們移走。有軍裝警員留守，據了解稍後刑事調查隊將到場了解並協助調查工作。
警方及消防於昨晚於事發現場交代案情，消防表示花約一小時救援；警方則指，基於案件嚴重，東九龍總區重案組接手調查，會聯同有關政府部門進行多方位及深入調查，亦會檢視有無人需要負上刑事責任。
▼1月13日事發現場情況▼
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▼1月13日傷者送院情況▼
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