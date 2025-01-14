警國安處帶走鍾劍華妻兒助查　子中午離開警署

理大前助理教授鍾劍華涉嫌「煽動分裂國家」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪被通緝。消息指，今早（14日）警方國安處將鍾劍華的伍姓太太及兒子，分別帶到天水圍警署及旺角警署協助調查。



理大前助理教授鍾劍華。（資料圖片）

警方國安處於去年12月24日公布新一輪通緝名單，涉及6名海外港人，包括藝人鄭敬基、理大前助理教授鍾劍華、前「學生動源」召集人鍾翰林、黃大仙區議會前議員劉珈汶、新聞工作者何良懋及張晞晴。當局指，他們分別涉煽動分裂國家罪、顛覆國家政權罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；各懸紅100萬元。國安處指各人涉嫌出賣國家，罔顧港人利益。

當中鍾劍華涉及違反《香港國安法》第二十一及二十九條「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，警方指鍾於2024年5月至2024年6月期間，多次透過社交媒體平台鼓吹「港獨」。於2020年12月至2023年11月期間，持續透過不同的平台和方式，包括接受傳媒訪問、在社交媒體上發布貼文等，請求外國對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。

上午10時，鍾庭耀被帶到香港民意研究所位於黃竹坑業興街11號南滙廣場的會址協助調查。（翁鈺輝攝）

而昨日（13日）香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀被警方國安處帶走調查，據悉涉及協助在逃人士鍾劍華的案件。

昨日鍾庭耀被警方帶離民研辦公室，另有兩名民研職員同樣被帶署助查。（陳浩然攝／資料圖片）

+ 1

昨日上午10時，鍾庭耀被帶到南滙廣場香港民研辦公室協助調查。及至傍晚6時許，國安處人員從辦公室檢走一批文件，鍾庭耀及兩名民研職員由探員陪同下離開，登上警方車輛，被帶返警署助查。警方表示，案件調查仍在進行中，暫時沒有人被捕。

警方在民研辦公室逗留整天搜證並檢獲大量文件，以追查與鍾劍華的聯繫，以及釐清鍾庭耀及民研有否向逃犯鍾劍華提供資金及查找勾結外國勢力的證據。

而保安局局長鄧炳強昨日被傳媒問及鍾庭耀被帶走的原因時說，懷疑鍾庭耀與香港民研跟潛逃者有關，但與民研所做的民調無關，強調「現在這一刻仍未拘捕（鍾庭耀）」。