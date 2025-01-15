緬甸詐騙營｜32歲女涉誘他人赴東南亞詐騙被捕　警將交代案情

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少有28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙工作，當中尚有12人未脫困。保安局副局長卓孝業周日（12日）帶隊急往誘拐中途站泰國，與當地政府及執法部門商討救人。卓孝業昨晚（14日）回港，指目前有11名港人被禁錮在緬甸邊境地區、1人在柬埔寨。警方今午（15日）4時將召開記者會，交代拘捕了一名32歲女子涉嫌「串謀詐騙」，屆時《香港01》會現場直播。據知，被捕人涉嫌誘使他人赴東南亞國家「KK園」從事詐騙活動。



保安局工作小組昨晚（14日）回港

家人被禁錮緬甸的家屬Kelvin（左二）向保安局副局長卓孝業（右二)交請願信。（廖雁雄攝）

緬甸詐騙營近半年「復活」，政府由去年中開始接獲求助，保安局工作小組周日（12日）前往泰國跟進事件。率團的保安局副局長卓孝業表示，2022至2023年間的46名受害港人，已全部回港或無需再協助，惟新一波求助於2024年中起出現，累計有28宗個案，當中有12人未脫困，涉及7男5女（21至43歲），當中11名港人被禁錮在緬甸邊境地區、1人在柬埔寨。卓孝業指小組已聯絡過大部分現時受困的港人，他們暫時沒有人身安全威脅，但人身自由受限。

卓孝業指，大多數被拐帶的港人都是在社交媒體或通信軟件受到「兜搭」，收到可得到薪高糧準、無需工作經驗的工作機會訊息，並獲得電子機票前往泰國，之後就被拐走；有部分新個案是叫當事人到日本或台灣等地帶貨，臨出發時忽然將地點改為泰國，當事人到步後被騙徒拐走。