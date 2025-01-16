上水劫金舖｜賊車曾踩線　以刀指嚇店員　警拘一男起回部份失物

上水新豐路「南豐珠寶」昨日（15日）遇劫，4名蒙面賊人打破首飾櫃，劫走一批金器後，登上黑色寶馬私家車逃去。賊車其後在梧桐寨迴旋處與另一私家車相撞，賊人向嘉道理農場方向逃去無蹤。消息指，5名賊人劫走86件金飾，約值150萬元。警方在賊車上檢獲疑犯搶劫時所穿的衣服，並在八鄉一間兩層高的石屋，拘捕共中一名涉案23歲巴基斯坦籍男子，起回約10件金飾。



警方起回部份金飾，賊人犯案時所穿的衣物、利刀及鐵錘等。（王譯揚攝）

新界北總區重案組總督察羅禮謙，指4名蒙面匪持鐵錘打破飾櫃，並用利刀指嚇店員，掠走一批總值約150萬元的龍鳳金鐲及金鏈等金器後，乘接應私家車往錦田方向逃去。涉案車輛其後在林錦公路失事，惟賊人逃去無蹤，警方在車上檢獲涉案利刀及鐵錘，並在附近山邊尋獲涉案衣物及口罩等。經追查後，1月16日凌晨，在八鄉拘毒一名持香港身份證的23歲非華裔男子，他報稱任職技工，警方起回部份失物。

警方表示，在案發前兩日，涉案車輛已曾前往金舖「踩線」，顯示賊人是有預謀及有組織，稍後會暫控他一項搶劫罪，將於1月18日在屯門裁判法院提堂。意外中，一名私家車男司機無辜被傷及，頸傷留院。警方全力緝拿在逃人士及失物下落，相信全為非華裔人士。

▼賊人搶劫金舖過程▼

▼上水金舖劫案現場▼

櫥窗飾櫃玻璃被砸碎，門口金飾被搜掠。（王譯揚攝）

+ 1

▼賊車於梧桐寨迴旋處撞車現場▼

▼探員到賊人藏身的石屋搜證▼