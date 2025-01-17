葵涌車剷豬肉檔｜傷者好心代埋數　同舖菜檔婦避一劫：要劏雞還神

葵涌今晚（17日）發生驚險車禍，一輛七人車剷入石蔭路一間蔬果豬肉店，豬肉檔男店員受傷送院。同舖菜檔一名女職員趕返了解才知事態嚴重，她稱今日提早收舖，男傷者着她先行離開，對方在店內數錢「埋數」殿後，詎料離開僅5分鐘便出事，「佢好心諗住幫我！」她又指，若一如以往兩人站在檔口收舖，後果堪虞，「一定瓜老襯，真係上天保祐，要劏雞還神，添多啲香油錢！」



豬肉檔一名男店員受傷送院。

該名女店員向《香港01》透露，她平時通常會與男傷者一同收舖，「佢豬肉檔店員，我喺度賣菜。」今日他們稍稍提早下班，店舖當時已經落閘，男傷者一片好心着她先行離去，他自己埋數，「叫我走先，佢攞埋兜錢去數」，故當時剩他一人在店內。

詎料離開店舖僅約5分鐘，她便收到來電通知店舖被車剷入，趕抵一刻才悉事態嚴重，又立即在場與其他人通電話報平安，「唔知咁大鑊，最緊要人冇事，唔係幾分鐘就瓜老襯，真係上天保祐」。

她續指，因前門被阻，受傷同事要經由後門離開送院。她坦言，若一如以往8時左右站在店舖前面準備收舖，兩人後果不堪設想，直言「一定死梗！」避過一劫，她表示會劏雞還神，「添多啲香油錢！」

與豬肉檔同舖的一名菜檔女店員，慶幸避過一劫。（梁偉權攝）

事發今日7時59分，輛七人車駛至石蔭路61至83號對開時失控，剷上行人路後，撞毀鐵閘，私家車前半車身插入一間蔬果豬肉店檔口。豬肉檔內一名男職員腳部受傷，需從店舖後門離開，私家車司機一度被困，由消防員協助救出。男店員被送往瑪嘉烈醫院治理。

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涉事七人車插入豬肉檔內，現場一片狼藉。（梁偉權攝）